BRICS Summit 2026 : एकाच शक्तीचं कायम वर्चस्व शक्य नाही’; BRICS मध्ये जिनपिंग यांची अमेरिकेवर टीका, पंतप्रधान मोदींचे मानले आभार

दिल्लीत आयोजित BRICS शिखर परिषद २०२६ मध्ये चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी भारतासोबतचे संबंध सुधारण्यावर भर देतानाच ‘ग्लोबल साउथ’च्या वाढत्या भूमिकेवर भाष्य केले. जग वेगाने बदलत असून कोणत्याही एका शक्तीचे कायमस्वरूपी वर्चस्व राहू शकत नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. BRICS बैठकीचे यजमानपद भूषवल्याबद्दल त्यांनी भारत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले..जग सध्या खोलवर आणि ऐतिहासिक बदलांच्या प्रक्रियेतून जात आहे. अशा परिस्थितीत विकसनशील देशांची एकता आणि त्यांचा वाढता प्रभाव बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्था निर्माण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो, असे जिनपिंग यांनी नमूद केले..जागतिक नियम सर्व देशांनी मिळून ठरवावेत’सध्याचे जागतिक वातावरण अस्थिर असून अनेक धोके आणि आव्हाने निर्माण झाली आहेत. या पार्श्वभूमीवर BRICS देशांनी विकसनशील राष्ट्रांना एकत्र आणून जागतिक शांतता आणि स्थैर्यासाठी सकारात्मक भूमिका बजावावी, असे आवाहन जिनपिंग यांनी केले.आंतरराष्ट्रीय नियम एखाद्या शक्तिशाली देशाने लादण्याऐवजी सर्व राष्ट्रांनी सामूहिकपणे ठरवले पाहिजेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाचा आदर, अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करणे आणि वादांचे शांततापूर्ण निराकरण या तत्त्वांचे पालन करण्यासाठी विकसनशील देशांनी एकत्र येण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले..Premium|India Uzbekistan Relations : मध्य आशियातील करारांनी भारताला मिळणार नवी ताकद; आशियातील प्रमुख शक्ती बनण्याच्या दिशेने भारताची वाटचाल! .WTO, NDB आणि ग्लोबल साउथचा आवाजलहान-मोठ्या तसेच श्रीमंत-गरीब सर्व देशांना समान सन्मान मिळाला पाहिजे, असे जिनपिंग यांनी अधोरेखित केले. बहुपक्षीयता आणि संयुक्त राष्ट्रांची भूमिका मजबूत करण्याबरोबरच WTO मध्ये सुधारणा, निष्पक्ष व्यापार नियम आणि न्यू डेव्हलपमेंट बँकेला पाठिंबा देण्याचे आवाहन त्यांनी केले..AI आणि हवामान सहकार्यावर भरशाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी विकसनशील देशांनी प्रयत्न वाढवावेत, असेही त्यांनी सांगितले. हवामान बदल, पारंपरिक-अपरंपरागत सुरक्षा धोके आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांसारख्या आव्हानांवर आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आवश्यक असल्याचे जिनपिंग यांनी स्पष्ट केले. AI चा विकास मानवकल्याणासाठी व्हावा आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा लाभ सर्व देशांना समान पद्धतीने मिळावा, यासाठी जागतिक स्तरावर नियम निश्चित करण्याचे आवाहन त्यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.