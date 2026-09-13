देश

BRICS Summit 2026 : एकाच शक्तीचं कायम वर्चस्व शक्य नाही’; BRICS मध्ये जिनपिंग यांची अमेरिकेवर टीका, पंतप्रधान मोदींचे मानले आभार

चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी BRICS शिखर परिषदेत भारतासोबतचे संबंध सुधारण्यावर भर दिला. जग बहुध्रुवीय व्यवस्थेकडे वाटचाल करत असून ‘ग्लोबल साउथ’ची भूमिका अधिक महत्त्वाची होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
BRICS Summit 2026

BRICS Summit 2026

esakal

Yashwant Kshirsagar
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दिल्लीत आयोजित BRICS शिखर परिषद २०२६ मध्ये चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी भारतासोबतचे संबंध सुधारण्यावर भर देतानाच ‘ग्लोबल साउथ’च्या वाढत्या भूमिकेवर भाष्य केले. जग वेगाने बदलत असून कोणत्याही एका शक्तीचे कायमस्वरूपी वर्चस्व राहू शकत नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. BRICS बैठकीचे यजमानपद भूषवल्याबद्दल त्यांनी भारत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले.

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