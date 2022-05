By

लग्नानंतर सासरी पोहोचलेल्या नववधूचे (Bride) वेगवेगळ्या पद्धतीने स्वागत केले जाते. प्रत्येक राज्यात स्वागताची वेगवेगळी पद्धत असते. सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. यात नववधू सासरच्या घरी पोहोचली. आत जाण्यापूर्वी तिने पिस्तुलाने हवेत गोळीबार (firing) केला. गोळीबार केल्याचा प्रकार उत्तर प्रदेशच्या आग्रा येथील खंडौली येथील नाऊ सराई येथे घडला. (Bride did the firing in uttar pradesh)

प्राप्त माहितीनुसार, सोढी नावाच्या तरुणाचे तीन दिवसांपूर्वी लग्न झाले होते. लग्नानंतर वधू सासरच्या घरी पोहोचली. प्रवेशापूर्वी सोढीने पत्नीचा घरातील प्रवेश संस्मरणीय करण्यासाठी नवीन पद्धत अवलंबली. त्याने बंदूक मागवून नवविवाहित वधूकडे दिली. यानंतर पतीने नवविवाहित (Bride) पत्नीला गोळीबार करण्यास सांगितले.

गोळीबार करताना पतीने पत्नीचा हात धरला होता. त्यानंतर हवेत गोळीबार (firing) केला. यानंतर वधूला घरात प्रवेश देण्यात आला. नंतर घरातील इतर महिलांनी रीतिरिवाजानुसार वधूचा घरात प्रवेश केला.

सासरी पोहोचलेल्या वधूने (Bride) हवेत गोळीबार केला तेव्हा पतीही सोबत होता. तिनेही पिस्तूल घेऊन आवेशात गोळीबार केला. कोणीतरी या घटनेचा व्हिडिओ तयार करून सोशल मीडियावर व्हायरल केला. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर पोलिस कारवाई करण्याची तयारी करीत आहे. नववधूला गोळीबार करताना पाहून लोकांची चांगलीच तारांबळ उडाली.