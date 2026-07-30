Bride Runs Away With Cash : लग्नाच्या पाचव्या दिवशी नवरी फरार; पती मिठाई आणायला जाताच रस्त्यात सोडून दागिने, रोख रक्कम घेऊन पोबारा

Bride Elopes After Marriage : उत्तर प्रदेशातील आग्रा येथे लग्नानंतर अवघ्या पाच दिवसांत नववधूने पतीला चकवा देत सोन्या-चांदीचे दागिने आणि रोख रक्कम घेऊन फरार झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. माहेरून येताना नववधूने ही संधी साधली. या प्रकरणी पीडित पतीने पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली असून पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे..ही घटना आग्रा जिल्ह्यातील पिनाहट पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडली. मध्य प्रदेशातील मुरैना जिल्ह्यातील पिपरई गावातील गिर्राज सिंह यांचा विवाह 20 जुलै रोजी पिनाहट येथील एका तरुणीशी झाला होता. लग्नानंतर पाचव्या दिवशी नववधू पती आणि सासरच्या मंडळींसोबत माहेरी गेली होती. सायंकाळी सुमारे चार वाजता सर्वजण परतत होते. वाटेत नयागाव तिराहाजवळ गिर्राज सिंह मिठाई खरेदी करण्यासाठी वाहनातून उतरले. त्यांनी पत्नीला नातेवाईकांसोबत थांबण्यास सांगितले..याचवेळी नववधूने शौचास जाण्याचे कारण सांगून तेथून निघाली. बराच वेळ होऊनही ती परत न आल्याने कुटुंबीयांनी तिचा शोध सुरू केला. लोकांकडे चौकशी केली असता संबंधित महिला एका लोडिंग मॅक्स वाहनात बसून अर्नोटाच्या दिशेने गेल्याचे समोर आले.दागिने आणि रोख रक्कम घेऊन फरारपीडित पतीचा आरोप आहे की, नववधू लग्नात मिळालेले सर्व सोन्या-चांदीचे दागिने आणि रोख रक्कम सोबत घेऊन पळून गेली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित महिला यापूर्वीही अशाच प्रकारे बेपत्ता झाल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, या दाव्याचीही पडताळणी सुरू आहे..Uttarpradesh : हॉटेल मालकाचे नाव नको पण ‘मेन्यू’ सांगण्यात यावा ;नामफलकाबाबतच्या सरकारच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती.पोलिसांकडून तपास सुरूगिर्राज सिंह यांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी हाथरस येथील स्टेशन रोड परिसरातील विनोद नावाच्या व्यक्तीसह इतर काही बाबींचा तपास सुरू केला आहे. या प्रकरणाबाबत पिनाहटचे एसीपी यांनी सांगितले की, महिलेचा शोध सुरू असून तक्रारीतील सर्व आरोपांची सखोल चौकशी केली जात आहे. महिला कोणत्या परिस्थितीत तेथून गेली आणि तिच्यासोबत इतर कोणी सहभागी होते का, याचाही तपास सुरू असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.