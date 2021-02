नवरीचा व्हायरल व्हिडिओ तर ट्रेलर होता; पिक्चर अभी बाकी है!

नवी दिल्ली - सोशल मीडियावर गेल्या आठवड्यात एका लग्नात नवरी लोटपोट हसत असल्याचा एक व्हिडिओ तुफान व्हायरल झाला. यामध्ये स्टेजवर फोटोशूट करताना फोटोग्राफर नवरीचे फोटो जवळून काढत होता. तेव्हा नवरा फोटोग्राफरच्या डोक्यात मारतो असं दिसतं. नवऱ्याने मारलेल्या टपलीने नवरीला हसू आवरत नाही. ती चक्क स्टेजवर बसूनच हसायला सुरुवात करते. गेल्या आठवड्यात 45 सेकंदाच्या नवरीच्या व्हिडिओने सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला. त्यानंतर व्हिडिओ प्रँक असल्याचंही म्हटलं जात होतं. आता याबाबत सत्य समोर आलं आहे.

लग्नाच्या स्टेजवर शूट केलेला हा व्हिडिओ आहे. यात लग्नाच्या विधीचं फोटोशूट झाल्यानंतर नवरा नवरीचे क्लोजअप फोटो फोटोग्राफर घेत असतो. त्यात फक्त नवरीचे क्लोजअप फोटो घेत असतानाच नवरा पुढे येतो आणि फोटोग्राफरला जोरात डोक्यात मारतो. त्यानंतर स्टेजवरून जाण्यासही सांगतो. नवऱ्याने डोक्यात मारलं तरी फोटोग्राफरही थोडा हसताना दिसतो. तेव्हा अनेकांनी प्रँक असावा अशी शंका व्यक्त केली होती.

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमधील नवरीनेच आता खरं काय ते सांगितलं आहे. व्हायरल व्हिडिओ हा एका चित्रपटाच्या शूटिंगमधला आहे. व्हिडिओमध्ये नवरी म्हणून असलेली अभिनेत्री ही छत्तीसगढची असून अनिकृती चौहान असं तिचं नाव आहे. अनिकृतीने ट्विटरवरून व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ शेअर केला आणि म्हटलं की हा माझ्या चित्रपटातील शूटिंगवेळचा व्हिडिओ आहे.

