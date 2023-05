बरेली : भर लग्नातून पलायन केलेल्या नवरदेवाला नवरी मुलीनं तब्बल 20 किमी पाठलाग करुन पकडलं. विशेष म्हणजे या दोघांचा प्रेमविवाह होत होता. पण अचानक नवऱ्या मुलानं टोकाचं पाऊल उचलल्यानं सर्वजण आवाक् झाले होते. (bridegroom ran away from mandap wife chased and caught him)

उत्तर प्रदेशातील बरेली इथं हा प्रकार घडला असून यामध्ये नवरा आणि नवरी हे दोघे एकमेकांना पूर्वीपासून ओळखत होते. त्यांच्यामध्ये गेल्या अडीच वर्षांपासून प्रेमसंबंध होते. दोघांचे प्रेमसंबंध घरी माहिती झाल्यानं त्यांच्या कुटुंबियांनी दोघांचं लग्न लावून देण्याची तयारी दर्शवली.

त्यामुळं ठरल्यानुसार, रविवारी बरेलीतील एका मंदिरात तरुणीच्या कुटुंबियांच्या उपस्थितीत दोघांच्या लग्नाची तयारी करण्यात आली होती. यासाठी तरुणी नटून-थटून आली होती. जेव्हा सप्तपदी घेण्याची वेळ आली तेव्हा ती मंडपात दाखल झाली पण यावेळी अचानक नवऱ्या मुलाचं डोकं फिरलं आणि मुलीनं साज-श्रृंगार केल्यानं भडकला तसेच आपल्या आईला घेऊन येतो असं सांगून तो मंडपातून पळून गेला.

पण बराच काळ नवरा मुलगा परत न आल्यानं नवरीमुलीनं फोनवरुन त्याच्याशी संपर्क साधला. फोनवर त्यानं सांगितलं की आपल्या आईला सांगण्यासाठी तो गावाकडं चालला आहे. त्यानंतर नवरी मुलीनं २० किमी पर्यंत पाठलाग करत नवऱ्या मुलाला एका बसमध्ये बसलेला असताना पकडलं. यावेळी मुलीला नवरीच्या वेशात पाहून लोकही आश्चर्यचकित झाले.

यावेळी नेमकं काय घडलंय हे कोणालाच कळत नव्हतं? नंतर कळलं की नवरा मुलगा लग्नाच्या मंडपातून पळून आला आहे. पण नवरीनं त्याला बसमधून खाली उतरवलं. त्यानंतर भर रस्त्यात मुलगा आईला घेऊन येतो असं सांगत राहिला तर नवरीनं आधी लग्न कर असं सांगत राहिली. यावरुन दोघांमध्ये बराच काळ वाद झाला. त्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर गर्दी जमा झाली.

नंतर नवरा मुलगा लग्नासाठी तयार झाला आणि नवरीसोबत लग्नस्थळी मंदिरात दाखल झाला. त्यानंतर त्यानं भमोरा इथल्या शिवमंदिरात लग्न करत नवरी बनलेल्या प्रेमिकेच्या गळ्यात मंगळसुत्र बांधलं. यानंतर नवरीच्या चेहऱ्यावर हसू उमटलं त्यानंतर ती आपल्या पतीसह कुटुंबियांसह घरी परतली.