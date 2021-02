Fact Check - एकच ब्रिज देशातल्या वेगवेगळ्या भागात कोसळलाय; नेमका कुठं आणि कधी?

नवी दिल्ली - सोशल मीडियावर अनेक गोष्टी सध्या व्हायरल होतात. यात खरं काय, खोटं काय याची माहिती न घेताच फॉरवर्ड करण्याचं प्रमाण जास्त आहे. यावर अंकुश घालण्यासाठी व्हॉटसअॅपसारख्या मेसेजिंग अॅपने फॉरवर्डेड मॅसेज टॅगचे फीचर आणले असले तरीही अफवा पसरतातच. आताही अशीच एक अफवा पसरत आहे. देशातील अनेक भागात एकच व्हिडिओ व्हायरल झाला असून त्याला संदर्भ मात्र वेगवेगळे जोडले आहेत. यामुळे एकच ब्रिज अनेक ठिकाणी कोसळलाय का असा वेड्यात काढणारा प्रश्नही पडू शकतो.

महाराष्ट्रात ठाणे शहरात ब्रिज कोसळल्याचा आणि त्याखाली काही गाड्या चिरडल्याचा एक व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. काही ठिकाणी हा मेट्रोचा पिलर असल्याचं तर काही ठिकाणी पूल असल्याचा दावा केला जात आहे. याचे फोटो आणि व्हिडीओ गेल्या दोन दिवसांपासून सोशल मीडियावर शेअर केले जात आहेत. मात्र अशी कोणतीही घटना अलिकडच्या काळात घडली नसून देशभरात वेगवेगळ्या ठिकाणी हे फोटोज तिथले असल्याचा दावा करत शेअर झाले आहेत.

याआधी हैदराबादमध्ये बालानगर-जीडमेटला इथला फ्लायओव्हर पडल्याचा व्हिडिओ आहे असा दावा करण्यात आला. तर तोच व्हिडिओ वराणसीतल्या ब्रिजचा आहे असंही म्हटलं गेलं. हैदराबादमध्ये व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर तेलंगणा सरकारला याची शहानिशा करून तो फेक आहे असं सांगावं लागलं.

#FakeNewsAlert#SwachhSocialMedia

This incident did not happen in Hyderabad. It's an old video from Varanasi.

Do not forward/post this please. pic.twitter.com/64nndp75SR

— Konatham Dileep (@KonathamDileep) February 24, 2021