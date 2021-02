सोशल मीडिया आणि OTT प्लॅटफॉर्म्ससाठी नव्या गाईडलाईन्स जाहीर; असे असतील नवे नियम

नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद आणि माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी आज गुरुवारी पत्रकार परिषद घेऊन सोशल मीडिया आणि ओव्हर-द-टॉप अर्थात ओटीटी प्लॅटफॉर्मसंदर्भातील महत्त्वाच्या गाईडलाईन्स जाहीर केल्या आहेत. दुपारी दोन वाजता घेण्यात आलेल्या या पत्रकार परिषदेत त्यांनी नवे गाईडलाईन्स जाहीर करत तीन स्तरीय पातळीवरील रचनेची घोषणा केली आहे. याअंतर्गत फेसबुक, ट्विटर सारखे सगळे सोशल मीडिया प्लॉटफॉर्म्स तसेच नेटफ्लिक्स, ऍमेझॉन प्राईम, हॉटस्टारसारखे ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स देखील समाविष्ट असतील. या पत्रकार परिषदेत रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटलं की सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचे भारतात व्यापार करण्यासाठी स्वागत आहे, मात्र त्यावरील चुकीच्या गोष्टींना आळा घालणे देखील गरजेचे आहे.

There should be a grievance redressal system in OTT platforms and digital portals. OTT platforms will have to have a self-regulating body, headed by retired Supreme Court or High Court judge or very eminent person in this category: Union Minister Prakash Javadekar pic.twitter.com/PcechR10wc

— ANI (@ANI) February 25, 2021