Hathras : जिल्हाधिकाऱ्यांचं निलंबन आणि SC च्या माजी न्यायाधीशांच्या नेतृत्वात व्हावा तपास

नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशातील हाथरस येथे घडलेल्या सामुहिक बलात्काराचे प्रकरण देशभरात चर्चेत आहे. या प्रकरणावरुन देशभरात संतापाची भावना असून आरोपींना कठोरात कठोर शासन व्हायला हवे, अशी मागणी सार्वत्रिक आहे. कालच राहुल गांधी आणि प्रियंका वाड्रा यांनी पोलिसांशी झटापट करत कसेबसे पीडितेच्या कुंटुंबियांना भेटण्यात यश मिळवले. मात्र, या प्रकरणावरुन राजकारण चांगलेच तापले आहे. या प्रकरणातील पाच पोलिसांना निलंबित केल्यानंतर आता जिल्हाधिकाऱ्यांना देखील हटवण्याची मागणी जोर पकडू लागली आहे. पीडितेच्या भावाने म्हटलंय की, हाथरसच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनाही निलंबित केलं जावं. सोबतच सुप्रिम कोर्टाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाअंतर्गत या प्रकरणाचा तपास व्हावा.

We want an investigation to be held under a retired Supreme Court judge. We want the #Hathras District Magistrate to be suspended: Brother of the victim in the alleged gangrape case pic.twitter.com/Mv6bbDYmbt

— ANI UP (@ANINewsUP) October 4, 2020