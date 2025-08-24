पेट्रोल पंपाच्या नावाखाली महिलेला गंडा, BSF जवानाचा धक्कादायक कारनामा उघडकीस; विवाहित असूनही ठेवले होते प्रेमसंबंध

BSF Jawan Fraud : पश्चिम बंगालमधील गरियाहाट पोलिसांनी सीमा सुरक्षा दलाच्या (BSF) एका जवानाला अटक केली आहे. त्याच्यावर एका महिलेला प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवून पेट्रोल पंप सुरू करण्याच्या नावाखाली तब्बल २९ लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे..ही घटना २०२४ सालची असून, पीडित महिलेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी (Police) एफआयआर दाखल करून गेल्या वर्षभर या प्रकरणाचा तपास सुरू ठेवला होता..आधीच विवाहित असूनही प्रेमसंबंधआरोपी जवानाचे नाव गौतम हलदर असे असून तो नादिया जिल्ह्यातील तोहट्टा येथे राहतो. पोलिसांच्या माहितीनुसार, तो विवाहित असूनही त्याचे गरियाहाट येथील डोव्हर लेन परिसरात राहणाऱ्या एका महिलेशी प्रेमसंबंध जुळले. त्याने महिलेला पेट्रोल पंप सुरू करण्यासाठी पैशांची गरज असल्याचे सांगितले आणि हमी देऊन हप्त्यांमध्ये २९ लाख रुपये घेतले..पैसे घेतल्यावर झाला फरारपैसे घेतल्यानंतर गौतम हलदर फरार झाला. त्याच्या पत्नीने पोलिसांकडे बेपत्ता झाल्याची तक्रार नोंदवली होती. त्याचबरोबर बीएसएफनेही त्याचा शोध सुरू केला होता, मात्र तो बराच काळ लपून बसला होता..मिठाईच्या दुकानातून अटकसोमवारी, तपास पथकाला ठोस माहिती मिळाल्यानंतर कारवाई करण्यात आली. तपास अधिकारी अभिषेक सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील पोलिस पथकाने बेहला येथील एका मिठाईच्या दुकानावर छापा टाकला. तिथे हलदर बनावट ओळखपत्राच्या आधारे अकाउंट्स विभागात नोकरी करत होता. पोलिसांनी त्याला तेथूनच ताब्यात घेतले. दरम्यान, अटकेनंतर चौकशीदरम्यान हलदरने फसवणुकीचा गुन्हा मान्य केला आहे. सध्या पोलिस त्याच्याकडून अधिक चौकशी करून या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.