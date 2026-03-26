मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यक्रमाहून परतताना भीषण अपघात, १० जणांचा मृत्यू; पिकअपने धडक देताच बस उलटली

Madhya Pradesh Bus Accident Leaves 10 Dead मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्या कार्यक्रमातून परतणाऱ्या एका बसची आणि पिकअप गाडीची समोरासमोर धडक होऊन भीषण अपघात झालाय. या अपघातात १० जणांचा मृत्यू झाला असून ३० पेक्षा जास्त जण जखमी झाले आहेत. छिंदवाडा इथं ही दुर्घटना घडली आहे. अपघातानंतर घटनास्थळी रक्ताचा सडा पडला होता. तर अपघातात दोन्ही वाहनांचा चुराडा झाला आहे..पिकअप गाडीची धडक इतकी जोरदार होती की बस रस्त्यावरच उलटली. घटनास्थळी हादरवणारं दृश्य होतं, एका महिलेचा आणि मुलाचा हात तुटून बाजूला पडला होता तर काही जणांचं डोकं फुटलं होतं. गुरुवारी सायंकाळी साडे सहा वाजण्याच्या सुमारास उमरनाला परिसरात अपघात झाला. बसमधून ४७ जण प्रवास करत होते..युद्धामुळे संकट! केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेणार? PM मोदी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार, बोलावली बैठक.मुख्यमंत्री मोहन यादव यांचा छिंदवाडातील पोलीस लाइन इथं हितग्राही संमेलन नावाचा कार्यक्रम पार पडला. या कार्यक्रमासाठी बसमधून अनेक लोक आले होते. कार्यक्रम आटोपल्यानंतर ते घरी परतत असताना दुर्घटना घडली. सिमरिया जवळ पिकअप वाहनाने बसला जोराची धडक दिली..छिंदवाडा जिल्हा रुग्णालयाचे अधिष्ठाता अभय सिन्हा यांनी सांगितलं की, मृत्यू झालेल्यांमद्ये ५ पुरुष, ३ महिला आणि एका मुलाचा समावेश आहे. अपघातात जखमी झालेल्यांपैकी काहींची प्रकृती गंभीर आहे. त्यांना उपचारासाठी नागपूर मेडिकल कॉलेजमध्ये पाठवण्यात आलंय. अनेकांच्या डोक्याला दुखापत झाली आहे. काहीजण किरकोळ जखमी असून त्यांच्यावर छिंदवाडा इथं उपचार सुरू आहेत.