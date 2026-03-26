मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यक्रमाहून परतताना भीषण अपघात, १० जणांचा मृत्यू; पिकअपने धडक देताच बस उलटली

Bus Pickup Accident News मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांची उपस्थिती असलेल्या कार्यक्रमाहून परतणाऱ्या लोकांची बस उलटल्यानं भीषण अपघात झालाय. या अपघातात दहा जणांचा मृत्यू झाला आहे.
Bus Pickup Accident News

Bus Pickup Accident News

Madhya Pradesh Bus Accident Leaves 10 Dead मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्या कार्यक्रमातून परतणाऱ्या एका बसची आणि पिकअप गाडीची समोरासमोर धडक होऊन भीषण अपघात झालाय. या अपघातात १० जणांचा मृत्यू झाला असून ३० पेक्षा जास्त जण जखमी झाले आहेत. छिंदवाडा इथं ही दुर्घटना घडली आहे. अपघातानंतर घटनास्थळी रक्ताचा सडा पडला होता. तर अपघातात दोन्ही वाहनांचा चुराडा झाला आहे.

