Shocking News : ड्रग्ज देऊन चौघांचा महिलेवर सामूहिक अत्याचार, तक्रार द्यायला गेल्यावर पोलिस अधिकऱ्यानेही अब्रू लटली अन्...

Crime News : तक्रार देण्यासाठी गेल्यावर खुर्जा पोलिस स्टेशनमधील उपनिरीक्षकाने पीडितेला लाच मागितली.लाच देण्यास नकार दिल्यावर उपनिरीक्षकानेच तिच्यावर बलात्कार करून ५० हजार रुपये उकळले. डीआयजीला भेटण्याचा प्रयत्न करताच पोलिसांनी तिला धमकावले.
Gangrape survivor arrives at Bulandshahr SP office alleging rape and extortion by a Khurja police sub-inspector during her complaint process.

Gangrape survivor arrives at Bulandshahr SP office alleging rape and extortion by a Khurja police sub-inspector during her complaint process.

Yashwant Kshirsagar
एक महिलेवर ड्रग्ज देऊन एका महिलेवर चौघांनी सामूहिक अत्याचार केल्याचा प्रकार समोर आला. मात्र तिच्यासोबत आणखी एक संतापजनक घटना घडली. आरोपी विरोधात तक्रार दाखल करण्यासाठी जेव्हा ती पोलिसांकडे गेली तेव्हा एका पोलिस उपनिरीक्षकानेच अब्रू लुटली आणि तिच्याकडून ५० हजार रुपये उकळल्याचा चीड आणणारा प्रकार उत्तरप्रदेशात समोर आला आहे.

Uttar Pradesh
police
crime
Drugs
rape news

