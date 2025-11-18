Shocking News : ड्रग्ज देऊन चौघांचा महिलेवर सामूहिक अत्याचार, तक्रार द्यायला गेल्यावर पोलिस अधिकऱ्यानेही अब्रू लटली अन्...

एक महिलेवर ड्रग्ज देऊन एका महिलेवर चौघांनी सामूहिक अत्याचार केल्याचा प्रकार समोर आला. मात्र तिच्यासोबत आणखी एक संतापजनक घटना घडली. आरोपी विरोधात तक्रार दाखल करण्यासाठी जेव्हा ती पोलिसांकडे गेली तेव्हा एका पोलिस उपनिरीक्षकानेच अब्रू लुटली आणि तिच्याकडून ५० हजार रुपये उकळल्याचा चीड आणणारा प्रकार उत्तरप्रदेशात समोर आला आहे. .खुर्जा शहर पोलीस ठाण्यात तैनात असलेल्या एका उपनिरीक्षकावर एका सामूहिक बलात्कार पीडितेने बलात्काराचा आरोप केला आहे. सामूहिक बलात्कारानंतर पोलिसांनी पीडितेच्या पतीला आधीच अटक केली होती, असा आरोप आहे. उपनिरीक्षकाने तिच्या पतीला सोडण्यासाठी लाच मागितली आणि तिने नकार दिल्यावर त्याने तिच्यावर बलात्कार केला. पीडितेने शनिवारी एसपी कार्यालयात याचिका दाखल केली. पण एसपी ग्रामीण डॉ. तेजवीर सिंह यांनी हे आरोप निराधार असल्याचे फेटाळून लावले. शनिवारी एसएसपी कार्यालयात पोहोचलेल्या खुर्जा येथील एका महिलेने सांगितले की ती तिच्या पतीसोबत एका खाजगी कंपनीत काम करते. .कंपनीत तिच्यासोबत काम करणाऱ्या तीन तरुणांनी तिचे अपहरण केले, तिला कोल्ड्रिंकमधून नशेचे औषध पाजले आणि तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केला. त्यानंतर त्यांनी तिला धर्मांतर करण्यास भाग पाडले. या काळात तिच्या पतीने बेपत्ता असल्याची तक्रार दाखल केली. चार दिवसांनंतर, जेव्हा ती घरी परतली, तेव्हा पोलिस स्टेशनमधील पोलिस अधिकारी तिच्याकडे आला आणि तिच्या पतीला धमकावले आणि विचारले की त्याने त्यांना त्याची पत्नी परत आल्याची माहिती का दिली नाही. अधिकाऱ्याने तिला शिवीगाळ केली आणि तिच्या पतीला सोबत नेले आणि पोलिस स्टेशनमध्ये मारहाण केली..पीडितेने पतीची सुटका करण्याची मागणी केली तेव्हा अधिकाऱ्याने लाच मागितली. तिने पैसे देण्यास असमर्थता व्यक्त केली तेव्हा अधिकाऱ्याने तिच्याशी लैंगिक संबंध ठेवण्याची ऑफर दिली आणि तिच्यावर बलात्कार केला. पीडितेला डीआयजीला भेटण्यापूर्वी पोलिसांनी धमकावले. पीडितेने सांगितले की तीन दिवसांपूर्वी तिने डीआयजीला भेटण्याचा प्रयत्न केला, जे खुर्जा शहर पोलिस स्टेशनची पाहणी करण्यासाठी आले होते, परंतु पोलिसांनी तिला धमकावले आणि घराबाहेर पडल्यास तिच्या पतीला खोट्या प्रकरणात अडकवण्याची धमकी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.