Black Money: काळा पैसा भारतात माघारी येणार! केवळ पंधरा दिवसांचा अवधी, परदेशी संपत्तीबाबत सरकारचं मोठं पाऊल

Black Money Act Enforcement: परदेशात गुंतवणूक करणाऱ्या भारतीय नागरिकांवर आता सरकारची विशेष नजर असणार आहे. महत्त्वाचं म्हणजे परदेशातला काळा पैसा भारतात माघारी आणण्यासाठी सरकारने धडाडीचं पाऊल उचललं आहे. पुढच्या पंधरा दिवसांमध्ये ब्लॅक मनी अॅक्ट लागू होणार असल्याची माहिती आहे..भारतात राहणाऱ्या नागरिकांच्या देशातील मालमत्तेसोबतच आता त्यांच्या परदेशातील संपत्तीवरही भारत सरकारची कडक नजर असणार आहे. परदेशात अघोषित मालमत्ता किंवा उत्पन्न जमा करणाऱ्या लोकांना आता आपल्या संपूर्ण संपत्तीचा तपशील सरकारला देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नागरिकांनी असे न केल्यास त्यांच्यावर 'ब्लॅक मनी अॅक्ट' म्हणजेच काळा पैसा कायद्यांतर्गत कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल..Pune Crime: खराडी थिटे वस्ती व ससाणेनगरमध्ये उघड्या दरवाजातून घरफोडी; तीन लॅपटॉप, रोकड व मोबाईल चोरी.भारत सरकार १ जुलै २०२६ पासून 'फॉरेन अॅसेट्स ऑफ स्मॉल टॅक्सपेअर्स डिस्क्लोजर स्कीम' नावाच एक विशेष योजना सुरू करणार असून, ही योजना लागू होण्यासाठी आता अवघे १५ दिवस शिल्लक राहिले आहेत. या योजनेअंतर्गत करदात्यांना ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत, म्हणजेच एकूण सहा महिन्यांची मुदत दिली जाईल. या कालावधीत नागरिकांना त्यांच्या परदेशातील अशा मालमत्ता आणि उत्पन्नाची माहिती सरकारला द्यावी लागेल, ज्यांचा उल्लेख त्यांनी यापूर्वी आपल्या प्राप्तिकर रिटर्नमध्ये केलेला नव्हता..Mumbai News: सामाजिक कार्यकर्त्यावर जीवघेणा हल्ला, धारदार शास्त्राने वार करत...; शिवसेना आमदारावर हल्ल्याचा आरोप.सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही योजना प्रामुख्याने मध्यमवर्गीय आणि छोट्या करदात्यांना डोळ्यासमोर ठेवून आणली जात आहे. यामध्ये परदेशी कंपन्यांचे 'इसॉप्स' असणारे आयटी प्रोफेशनल्स, परदेशातून भारतात परतलेले अनिवासी भारतीय आणि परदेशात शिक्षणादरम्यान बँक खाते किंवा छोटी मालमत्ता बाळगणारे विद्यार्थी यांचा समावेश आहे. निश्चित वेळेत परदेशातील मालमत्तेचा खरा खुलासा करणाऱ्यांना ब्लॅक मनी अॅक्ट अंतर्गत लागणाऱ्या अव्वाच्या सव्वा दंडापासून आणि फौजदारी कारवाईपासून वाचवणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.