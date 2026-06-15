देश

Black Money: काळा पैसा भारतात माघारी येणार! केवळ पंधरा दिवसांचा अवधी, परदेशी संपत्तीबाबत सरकारचं मोठं पाऊल

Indian taxpayers get a 6-month window until December 31 to declare foreign bank accounts and ESOPs: या योजनेअंतर्गत करदात्यांना ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत, म्हणजेच एकूण सहा महिन्यांची मुदत दिली जाईल.
Foreign Disclosure Scheme India

Foreign Disclosure Scheme India

esakal

संतोष कानडे
Updated on

Black Money Act Enforcement: परदेशात गुंतवणूक करणाऱ्या भारतीय नागरिकांवर आता सरकारची विशेष नजर असणार आहे. महत्त्वाचं म्हणजे परदेशातला काळा पैसा भारतात माघारी आणण्यासाठी सरकारने धडाडीचं पाऊल उचललं आहे. पुढच्या पंधरा दिवसांमध्ये ब्लॅक मनी अॅक्ट लागू होणार असल्याची माहिती आहे.

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