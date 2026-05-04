Bypolls Result 2026: ७ जागांच्या पोटनिवडणुकीत BJP ची बाजी! कुठे उलटफेर, कुठे कायम वर्चस्व? निकाल समोर...

पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांसोबतच सोमवार (ता. ४) रोजी कर्नाटक, नागालँड, त्रिपुरा, गुजरात आणि महाराष्ट्र अशा सात जागांवर पोटनिवडणुकांची मतमोजणी सुरू आहे. या पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपचे वर्चस्व असल्याचे दिसत आहे. तसेच विधानसभा निवडणुकांतही अनेक भागात भाजप पक्ष बाजी मारत असल्यामुळे सर्व राज्यात भाजप स्वतःचे सरकार स्थापन करण्याच्या तयारीत आहे. .याशिवाय, महाराष्ट्रातील बारामती मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवार आणि माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यादेखील विक्रमी मताधिक्याने आघाडीवर आहेत. जाणून घ्या या सात जागांवर कोणत्या पक्षाने किती मतांनी विजय मिळवला आणि कोणाचा पराभव झाला..बारामती विधानसभा मतदारसंघात सुनेत्रा पवार आघाडीवरराष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवार सुनेत्रा पवार यांनी महाराष्ट्रातील बारामती मतदारसंघात अधिक मतांनी विजय मिळवला आहे. २०१९ मध्ये अजित पवार यांनी प्रस्थापित केलेल्या विजयाच्या फरकासह सुनेत्रा पवार यांनी २,१८,९३० मतांच्या विक्रमी फरकाने विजय मिळवला आहे. हा विजय इतिहासातील सर्वात मोठा विजय मानला जात आहे..राहुरी विधानसभेत भाजपचा विजयशिवाजी कार्डिले यांच्या निधनानंतर राहुरी विधानसभा पोटनिवडणूक घेतली जात आहे. भाजपने या जागेवरून त्यांचा मुलगा, अक्षय कार्डिले यांना उमेदवारी दिली. या निवडणुकीत भाजपने भरघोस मतांनी विजय मिळवला आहे. अक्षय कार्डिले यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरदचंद्र पवार) गोविंद मोकाटे यांच्याविरोधात ही निवडणूक लढवली असून मोठ्या मतांनी विजय मिळवला आहे. यावेळी अक्षय कार्डिले यांना १,४०,०९३ मते मिळाली, तर विरोधक गोविंद मोकाटे यांना २७,५०६ मते मिळाली..कर्नाटक पोटनिवडणुकीत काँग्रेसचा विजयकाँग्रेसचे उमेदवार उमेश हुल्लप्पा मेटी यांनी कर्नाटकातील बागलकोट जागा जिंकली आहे. यामध्ये उमेश हुल्लप्पा मेटी यांना ९८,९१९ मते मिळाली, तर वीरभद्रय्या यांना ७६,५८७ मते मिळाली. त्यानुसार भाजपचे चरंतीमठ वीरभद्रय्या यांचा २२,३३२ मतांनी पराभव झाला आहे..गुजरातच्या उमरेठ पोटनिवडणुकीत भाजपचा विजयगुजरातच्या उमरेठ मतदारसंघात भाजपचे हर्षदभाई गोविंदभाई परमार यांनी दणदणीत विजय मिळवला आहे. काँग्रेसचे उमेदवार भृगुराजसिंह चौहान यांचा ३०,७४३ मतांनी पराभूत झाले आहेत. हर्षदभाई परमार यांना ८५,५०० मते मिळाली, तर भृगुराजसिंह चौहान यांना ५४,७५७ मते मिळाली..दावणगेरे दक्षिण विधानसभा मतदारसंघकर्नाटकच्या दावणगेरे दक्षिण मतदारसंघात सायंकाळी ४ वाजेपर्यंत झालेल्या मतमोजणीत काँग्रेसचे समर्थ शमनूर मल्लिकार्जुन आघाडीवर असल्याची माहिती आहे. भाजपचे श्रीनिवास टी. दस्करीअप्पा यांच्या विरोधात ते लढत असून समर्थ शमनूर मल्लिकार्जुन ६८,९४८ मतांनी आघाडीवर आहेत..नागालँड कोरिडांग पोटनिवडणुकीत भाजप विजयीनागालँडच्या कोरिडांग मतदारसंघातील पोटनिवडणूक भाजपचे उमेदवार दाओचियर आय. इमचेन यांनी जिंकली आहे. त्यांनी अपक्ष उमेदवार तोशिकाबा यांचा ३,१२३ मतांनी पराभव केला..त्रिपुरा धर्मनगर मतदारसंघात भाजपचा दणदणीत विजयत्रिपुरातील धर्मनगर विधानसभा मतदारसंघात भाजपचे जहार चक्रवर्ती यांनी दणदणीत विजय मिळवला आहे. त्यांनी १८,२९० मतांच्या मोठ्या फरकाने विजय मिळवला आहे. त्यांनी सीपीआय(एम)चे अमिताभ दत्ता यांचा १८,२९० मतांच्या मोठ्या फरकाने पराभव केला.