CAA:पाकिस्तानची महिला लढवतेय ग्रामपंचायत निवडणूक

नवी दिल्ली : नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाच्या विरोधात देशभरात रान उठले असताना, या कायद्याशी निगडीत एक वेगळी घटना समोर आली आहे. पाकिस्तानातून (Pakistan) भारतात स्थलांतरीत झालेल्या एका महिलेनं निवडणूक रिंगणात उडी घेतल्यानं संपूर्ण देशाचं लक्ष त्या निवडणुकीकडं लागलंय. राजस्थानातील (Rajasthan) एका गावात स्थायिक झालेली महिला ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत उतरलीय.

टोंक (राजस्थान) येथील नटवारा ग्रामपंचायत आता गावा पुरती मर्यादीत राहिलेली नाही तर, ही निवडणूक देशात चर्चेचा विषय ठरलीय. कारण, गावातील एक उमेदवार मूळची पाकिस्तानची आहे. नीता सोधा असं त्या महिलेचं नावा असून, त्या 18 वर्षांपूर्वी पाकिस्तानातून भारतात स्थलांतरीत झाल्या होत्या. त्यांना चार महिन्यांपूर्वीच भारतीय नागरिकत्व मिळालयं आणि आता त्या निवडणूक रिंगणात उतरल्या आहेत. त्यांच्या उमेदवारीनं नटवारा गावाच्या निवडणुकीकडं सगळ्याचं लक्ष लागलंय.

Tonk: Neeta Sodha, an immigrant from Pakistan who was recently given Indian citizenship is contesting panchayat elections in Natwara, says,"I came to India 18 yrs back but I was given nationality just 4 months ago. My father-in-law guides me in my political journey." #Rajasthan pic.twitter.com/BUGeZmrixq

— ANI (@ANI) January 17, 2020