Bihar Cabinet: बिहारमध्ये NDA सरकारचा मेगा विस्तार! निशांत कुमारांसह ३२ मंत्र्यांची एन्ट्री, कोणाला मिळाले मंत्रिपद? पाहा यादी...

सम्राट चौधरी यांची बिहारचे मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर आज मंत्रिमंडळ विस्तार प्रक्रिया पूर्ण झाली. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाचा विस्तार आज पाटणा येथे करण्यात आला. सम्राट चौधरी आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील एकूण ३२ मंत्र्यांनी गांधी मैदानावर पद आणि गोपनीयतेची शपथ घेतली. मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देखील बिहारमध्ये दाखल झाले. .या कार्यक्रमाला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन, राजनाथ सिंह आणि इतर अनेक नेते उपस्थित होते. बिहारमधील एक प्रमुख व्यक्तिमत्व असलेले माजी मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचे सुपुत्र निशांत कुमार यांनीही पद आणि गोपनीयतेची शपथ घेतली. राज्यपाल सय्यद अता हसनैन यांनी विजय सिन्हा, दिलीप जैस्वाल, श्रवण कुमार, निशांत कुमार आणि लेसी सिंग यांना मंत्रीपदाची शपथ दिली. .Thalapathy Vijay: थलापती विजय यांचं 'एक' आश्वासन; राज्यपालांकडून सरकार स्थापनेला हिरवा कंदील, तमिळनाडूत सत्ताबदल निश्चित! शपथविधी कधी?.त्याच क्रमाने रामकृपाल यादव, नितीश मिश्रा, दामोदर रावत, संजय सिंह टायगर, अशोक चौधरी यांनी शपथ घेतली. याशिवाय रमा निषाद, रत्नेश सदा, कुमार शैलेंद्र, शीला कुमारी, भगवान सिंह कुशवाह, अरुण शंकर प्रसाद, मदन साहनी, डॉ. संतोष कुमार सुमन, केदार प्रसाद गुप्ता आणि लखेंद्र कुमार रोशन यांनी पाटणा येथील गांधी मैदानात बिहारचे मंत्री म्हणून शपथ घेतली. सुनील कुमार, श्रेयसी सिंह, मोहम्मद जामा खान, नंद किशोर राम, शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल आणि प्रमोद कुमार यांनी पाटण्यात बिहार मंत्री म्हणून शपथ घेतली. .निशांत कुमार, दामोदर रावत, बुलो मंडळ, भगवान सिंग, श्वेता गुप्ता या ५ नवीन मंत्र्यांचा समावेश मंत्रिमंडळात करण्यात आला. नितीश कुमार यांनी इतर सर्व जुन्या नेत्यांवर विश्वास व्यक्त केला आहे. खातेवाटपाबाबत, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आणि नेते नितीश कुमार संयुक्तपणे ठरवतील की कोणाला कोणती खाती आणि जबाबदाऱ्या मिळतील..बहुमत डावलून भाजपला आमंत्रण देत शपथही दिलेली, आता विजयसाठी अट का? राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्न.भाजपच्या पंधरा आणि जेडीयूच्या तेरा मंत्र्यांनी शपथ घेतली. मित्रपक्षाच्या चार मंत्र्यांनीही शपथ घेतली. नवीन सरकार १५-१३-४ या सूत्रानुसार चालणार आहे. पाटणा येथे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात, सर्व जुने मंत्री कायम राहतील आणि पाच नवीन मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.