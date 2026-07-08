UP Cabinet: पशुपालकांसाठी 'मुख्यमंत्री पशुधन विमा योजना' मंजूर; नव्या ESIC मेडिकल कॉलेजमध्ये कामगारांच्या मुलांसाठी 50% आरक्षण

उत्तर प्रदेशात शहरांची नावे बदलून त्यांना सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक ओळख देण्याचा योगी सरकारचा धडाका सुरूच आहे. सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शाहजहानपूर (Shahjahanpur) जिल्ह्यातील 'जलालाबाद' या प्रसिद्ध तहसीलचे नाव बदलण्याच्या प्रस्तावाला अधिकृत मंजुरी देण्यात आली आहे. आता ही तहसील ‘भगवान परशुराम पुरी’ या नवीन नावाने ओळखली जाईल. या निर्णयासोबतच सर्व सरकारी दस्तऐवज, महसूल अभिलेख आणि प्रशासकीय रेकॉर्डमध्ये नवीन नाव नोंदवण्याची प्रक्रिया प्रशासनाने तातडीने सुरू केली आहे.याच बैठकीत माहिती तंत्रज्ञान, क्रीडा, आरोग्य आणि शेतीशी संबंधित एकूण २७ प्रस्तावांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले..तीन नवीन विद्यापीठे आणि दोन मोठी रुग्णालये (Education & Health)राज्यातील उच्च शिक्षण आणि आरोग्य व्यवस्थेला बळकट करण्यासाठी सरकारने खालील मंजुरी दिल्या आहेत:नवीन विद्यापीठे (Universities): कानपूरमधील बिल्हौर येथे 'महर्षी योगी इंटरनॅशनल कृषी विद्यापीठ', फतेहपूरमध्ये 'ठाकूर युगराज सिंह विद्यापीठ' आणि गाझियाबादमध्ये 'अजय कुमार गर्ग विद्यापीठ' स्थापन केले जाईल.रुग्णालये (Hospitals): गोरखपूर आणि मुरादाबाद येथे सर्व सोयी-सुविधांनी युक्त १००-१०० बेडची नवीन सरकारी रुग्णालये उभारली जाणार आहेत.वाराणसीत मेडिकल कॉलेज: वाराणसी येथे 'ईएसआय (ESIC) मेडिकल कॉलेज'च्या स्थापनेसाठी विनामूल्य जमीन हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कॉलेजमधील ५० टक्के जागा केवळ कामगार आणि श्रमिकांच्या मुलांसाठी आरक्षित असतील..'मुख्यमंत्री पशुधन विमा योजना' ७५ जिल्ह्यांत लागू (Farmers & Dairy)पशुपालन आणि दुग्ध व्यवसायाला आर्थिक सुरक्षा देण्यासाठी पशुधन आणि दुग्ध विकास विभागातर्फे एक मोठी योजना मंजूर करण्यात आली आहे:योजनेचे नाव: मुख्यमंत्री जोखिम व्यवस्थापन आणि पशुधन विमा योजना (Mukhyamantri Pashudhan Bima Yojana).फायदा: राज्यातील अल्प, भूधारक शेतकरी आणि दुग्ध व्यावसायिकांच्या जनावरांचा एखाद्या महामारीत, अपंगत्वात किंवा मृत्यू झाल्यास त्यांना विम्याचे (Insurance) कवच दिले जाईल. ही योजना उत्तर प्रदेशातील सर्व ७५ जिल्ह्यांत लागू केली जाईल..स्टार्टअप पॉलिसी, क्रीडा आणि प्रशासकीय निर्णयनवीन धोरणे: राज्यात गुंतवणूक आणि डिजिटल क्रांतीला गती देण्यासाठी 'उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी-२०२६', 'डेटा सेंटर पॉलिसी-२०२६' आणि 'स्टार्टअप मिशन'च्या स्थापनेला मंजुरी देण्यात आली आहे.क्रीडा क्षेत्राला प्रोत्साहन: ऑलिम्पिक आणि पॅरा-ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धेत देशासाठी पदक जिंकणाऱ्या उत्तर प्रदेशातील खेळाडूंना थेट क्लास वन/सरकारी नोकरी देण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.इतर निर्णय: रायबरेली येथे नवीन उद्यानविद्या (हॉर्टिकल्चर) महाविद्यालय स्थापन केले जाईल आणि लोकसेवा आयोगाच्या (UPPSC) अध्यक्ष व सदस्यांच्या पेन्शनमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. मात्र, मदरसा शिक्षकांच्या ग्रॅच्युइटीशी संबंधित प्रस्तावावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.