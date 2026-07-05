देश

Cabinet Reshuffle: ते दोन केंद्रीय मंत्री कोण? भाजप कार्यालयात पोहोचताच राजीनाम्याच्या चर्चांना उधाण

BJP Clarifies Two Union Ministers' Headquarters Visit Amid Cabinet Reshuffle Speculation : दोन केंद्रीय मंत्र्यांच्या भाजप मुख्यालय भेटीनंतर मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या चर्चांना उधाण आले. मात्र, पक्षाने ही नियमित संघटनात्मक बैठक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
Cabinet Reshuffle

Cabinet Reshuffle

esakal

Sandip Kapde
Updated on

दिल्लीतील राजकीय वातावरणात सध्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या चर्चांना वेग आला आहे. काही वृत्तांमध्ये पावसाळी अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळ विस्तार होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे, तर काहींच्या मते हा विस्तार अधिवेशनानंतर होऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय मुख्यालयातील घडामोडींवर पक्षाचे कार्यकर्ते आणि राजकीय विश्लेषक बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. अशातच दोन विद्यमान केंद्रीय मंत्र्यांनी भाजप कार्यालयाला दिलेल्या भेटीमुळे विविध तर्क-वितर्कांना उधाण आले आहे.

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