Cabinet Reshuffle: ते दोन केंद्रीय मंत्री कोण? भाजप कार्यालयात पोहोचताच राजीनाम्याच्या चर्चांना उधाण

दिल्लीतील राजकीय वातावरणात सध्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या चर्चांना वेग आला आहे. काही वृत्तांमध्ये पावसाळी अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळ विस्तार होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे, तर काहींच्या मते हा विस्तार अधिवेशनानंतर होऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय मुख्यालयातील घडामोडींवर पक्षाचे कार्यकर्ते आणि राजकीय विश्लेषक बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. अशातच दोन विद्यमान केंद्रीय मंत्र्यांनी भाजप कार्यालयाला दिलेल्या भेटीमुळे विविध तर्क-वितर्कांना उधाण आले आहे..भेटीनंतर सुरू झालेल्या चर्चांवर स्पष्टीकरण'द इंडियन एक्सप्रेस'च्या 'दिल्ली कॉन्फिडेन्शियल' या सदरातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, दोन केंद्रीय मंत्र्यांच्या भाजप मुख्यालय भेटीनंतर आगामी मंत्रिमंडळ फेरबदलात त्यांची गच्छंती होऊ शकते, अशा चर्चांना सुरुवात झाली. संभाव्य बदलांच्या यादीत या मंत्र्यांची नावेही जोडली गेल्याची चर्चा होती. मात्र, पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी आणि रणनीतीकारांनी या सर्व अटकळी फेटाळून लावत संबंधित भेटीचा मंत्रिमंडळ फेरबदलाशी कोणताही संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले आहे..नियमित संघटनात्मक प्रक्रियेचा भागपक्षाच्या सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, झारखंड आणि कर्नाटकचे हे दोन केंद्रीय मंत्री कोणत्याही विशेष कारणासाठी भाजप मुख्यालयात गेले नव्हते. त्यांनी भाजप अध्यक्ष नितीन नवीन यांची पूर्वनियोजित भेट घेतली होती. सरकार आणि पक्ष संघटना यांच्यात समन्वय राखण्यासाठी अशा प्रकारच्या भेटी नियमितपणे होत असतात. त्यामुळे या भेटीकडे मंत्रिमंडळातून वगळण्याच्या शक्यतेच्या दृष्टीने पाहणे योग्य नसल्याचे पक्षाकडून सांगण्यात आले आहे..Modi Cabinet Reshuffle : १२ मंत्र्यांना हटवले होते; मोदी सरकारचा शेवटचा मंत्रिमंडळ फेरबदल कधी झाला होता? आता दिग्गजांची गच्छंती?.फेरबदलाच्या चर्चांना मिळाले बळअलीकडील राज्यसभा निवडणुका तसेच एका केंद्रीय राज्यमंत्र्याच्या राजीनाम्यानंतर मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या चर्चांना आणखी बळ मिळाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळात अद्याप केंद्रीय मंत्रिमंडळात कोणताही बदल झालेला नसल्यामुळेही या चर्चांना अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्याचबरोबर उत्तर प्रदेश आणि पंजाब या आगामी विधानसभा निवडणुका असलेल्या महत्त्वाच्या राज्यांचा विचार करता मंत्रिमंडळ विस्ताराची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..राजकीय घडामोडींवर लक्षभाजपने अलीकडेच अनेक राज्यांमध्ये प्रदेशाध्यक्ष बदलले असून दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशमध्ये काही केंद्रीय राज्यमंत्र्यांना संघटनात्मक जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रवनीत सिंग बिट्टू यांना राज्यसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारी मिळाली नसल्याने त्यांच्या संभाव्य राजीनाम्याबाबतही अटकळी व्यक्त केल्या जात आहेत. पंजाब विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन पक्ष त्यांच्याकडे राज्यातील मोठी जबाबदारी सोपवू शकतो, अशी चर्चा असून त्यांच्या जागी पंजाबमधील अन्य नेत्याची मंत्रिमंडळात नियुक्ती होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..Cabinet Reshuffle: दिल्लीत मोठ्या हालचालींची चर्चा! राजनाथ सिंहांनी पद सोडल्यास पुढे काय? अमित शाह यांच्याबाबतही मोठे संकेत?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.