ऐकावं ते नवलच! चक्क सरबतावर लावला 'गॅस क्रायसिस चार्ज', लिंबू गरम करून वापरला का? युजर्सचा सवाल

देशभरात एलपीजी सिलिंडरचा तुडवडा भासत आहे. व्यावसायिक सिलिंडर मिळत नसल्यानं हॉटेल व्यावसायिक अडचणीत आले आहेत. अनेक ठिकाणी हॉटेल्स बंद करण्याची वेळ आली असून हजारो कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीचं संकट ओढावलं आहे. दिल्ली, बंगळुरू, मुंबई, पुण्यासह अनेक मोठ्या शहरांमध्ये रेस्टॉरंटसह रस्त्याच्याकडेला लागणाऱ्या स्टॉलही बंद झाले आहेत. आता बंगळुरूतील एका कॅफेमध्ये चक्क बिलात गॅस क्रायसिस चार्ज वसुल केला जात असल्याचं समोर आलंय. Gas Crisis Fee on Lemon Drink Bill Goes Viral During LPG Shortage.सोशल मीडियावर एका युजरने बिलाचा फोटो शेअर केला असून तो व्हायरल झाला आहे. या बिलात दोन लिंबू सरबत घेतल्याचा उल्लेख आहे. त्यासोबतच एक असं शुल्क जोडण्यात आलंय ज्यामुळे सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत. लिंबू सरबतावरही गॅस क्रायसिस चार्ज आकारण्यात आला आहे. किंमतीच्या पाच टक्के गॅस क्रायसिस चार्ज आकारला असून आता या बिलाची चर्चा सोशल मीडियावर रंगली आहे..कुणी गॅस देता का गॅस? मुंबईत ४-५ किमीपर्यंत रांगा, पुण्यात पहाटेपासून लोक रांगेत; काळ्याबाजारात एक किलोसाठी ५०० ते ७०० रुपये.द कॅफे या बंगळुरूतील कॅफेचं हे बिल आहे. या बिलानुसार ग्राहकाने दोन पुदीना लिंबू सरबत मागवले होते. एका सरबताची किंमत १७९ रुपये आहे. दोन सरबताचं बिल ३५८ रुपये होतं. यावर ५ टक्के सूट दिलीय. तर जीएसटी पाच टक्के लावला आहे. याशिवाय अधिकचा गॅस क्रायसिस चार्ज तब्बल ५ टक्के जोडला आहे. ग्राहकाच्या हातात एकूण ३७४ रुपयांचं बिल सोपवण्यात आलं..गॅस क्रायसिस चार्ज आकारण्याबाबत लोकांचा आक्षेप नाही. तर ज्या गोष्टीसाठी तो आकारला गेला त्या लिंबू सरबताला तयार करायला कोणत्या गॅसचा वापर केला? असा प्रश्न अनेकांनी विचारलाय. लिंबू गरम करून टाकला का? कोणत्या गॅसवर असा सरबत तयार होतो? असे प्रश्न विचारण्यात आले आहेत.