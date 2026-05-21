देश

Bakrid Sacrifice Rule: गायीची कुर्बानी अनिवार्य नाही, बकरीदपूर्वी हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; धार्मिक परंपरेबाबत स्पष्ट भूमिका

Animal sacrifice ban: कलकत्ता उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. बकरीदच्या दिवशी पशुबळीवर बंदी घालण्याच्या पश्चिम बंगाल सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
Bakrid Sacrifice Rule

Bakrid Sacrifice Rule

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

पश्चिम बंगाल सरकारने बैल, वळू, गायी, वासरे आणि म्हशींच्या कत्तलीवर निर्बंध घालणाऱ्या नुकत्याच जारी केलेल्या अधिसूचनेत हस्तक्षेप करण्यास कलकत्ता उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. हा निर्णय आगामी बकरीद सणाच्या पार्श्वभूमीवर आला आहे. न्यायमूर्ती सुजॉय पॉल आणि पार्थ सारथी सेन यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, ही अधिसूचना उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशांचे पालन करून जारी करण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
high court
Court
Petition
Calcutta High Court
Bakari Eid