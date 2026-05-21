Bakrid Sacrifice Rule: गायीची कुर्बानी अनिवार्य नाही, बकरीदपूर्वी हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; धार्मिक परंपरेबाबत स्पष्ट भूमिका

पश्चिम बंगाल सरकारने बैल, वळू, गायी, वासरे आणि म्हशींच्या कत्तलीवर निर्बंध घालणाऱ्या नुकत्याच जारी केलेल्या अधिसूचनेत हस्तक्षेप करण्यास कलकत्ता उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. हा निर्णय आगामी बकरीद सणाच्या पार्श्वभूमीवर आला आहे. न्यायमूर्ती सुजॉय पॉल आणि पार्थ सारथी सेन यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, ही अधिसूचना उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशांचे पालन करून जारी करण्यात आली आहे..खंडपीठाने म्हटले की, डब्ल्यूपी ३२८/२०१८ मध्ये समन्वय खंडपीठाने दिलेला आदेश अंतिम झाला आहे, यावरही कोणताही वाद नाही. या संदर्भात, आम्हाला १३ मे २०२६ रोजीच्या सार्वजनिक सूचनेला स्थगिती देण्यास किंवा रद्द करण्यास कोणताही आधार आढळत नाही. पुढील आठवड्यात बकरीदच्या आधी, पश्चिम बंगाल सरकारने 'पश्चिम बंगाल कत्तल नियंत्रण कायद्या'अंतर्गत जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर न्यायालयाने हा निर्णय दिला..यूपी निवडणुकीसाठी कॉकरोच जनता पार्टीला पहिला उमेदवार मिळाला; थेट मुस्लिम आमदारांनी CJP मधून निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला.विशेष म्हणजे, पश्चिम बंगाल सरकारने अधिकाऱ्यांकडून 'आरोग्य प्रमाणपत्र' मिळवल्याशिवाय प्राण्यांच्या कत्तलीवर बंदी घालणारी अधिसूचना जारी केली आहे आणि निर्देशांचे पालन न केल्यास दंडात्मक कारवाईचा इशारा दिला आहे. राज्याने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, खुल्या सार्वजनिक ठिकाणी प्राण्यांच्या कत्तलीवर बंदी असेल..सूचनेमध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार देताना, न्यायालयाने म्हटले की, कायद्यानुसार आणि नियमांनुसार प्राण्यांच्या कत्तलीसाठी आवश्यक असलेली प्रमाणपत्रे जारी करण्यासाठी योग्य यंत्रणा अस्तित्वात आहे की नाही, हे राज्य सरकारने तपासणे कायदेशीर ठरेल. "याव्यतिरिक्त, अशी प्रमाणपत्रे जारी करण्यासाठी राज्यात जबाबदार अधिकारी आहेत का आणि राज्यभरात कत्तल करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत का? काही त्रुटी आढळल्यास, त्या तातडीने दूर केल्या जातील असा आम्हाला विश्वास आहे," असे खंडपीठाने म्हटले..एका याचिकेत, तृणमूल काँग्रेसचे आमदार अख्रुझमान यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, आगामी ईदच्या काळात पशूबली देण्याचे धार्मिक कर्तव्य कायदेशीररित्या पूर्ण केले जाऊ शकत नाही. याचे कारण असे की, १३ मे रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत राज्य सरकारने पश्चिम बंगाल पशुहत्या नियंत्रण कायद्याच्या कलम १२ अंतर्गत सूट दिलेली नाही. .Fuel Adjustment Factor: डिझेल दरवाढीचा ट्रान्सपोर्ट क्षेत्राला फटका! मालवाहतुकीचे दर बदलणार; नवा फॉर्म्युला लागू होणार.याचिकेनुसार, कायद्याचे कलम १२ राज्य सरकारला सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे आणि अटींच्या अधीन राहून धार्मिक कारणांसाठी कोणत्याही प्राण्याच्या कत्तलीतून सूट देण्याचे अधिकार देते. अख्रुझमान यांनी दावा केला की, बहुतेक मुस्लिमांसाठी हे कर्तव्य पूर्ण करण्याचा एकमेव आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य मार्ग म्हणजे म्हशी, बैल किंवा नांगरासारख्या मोठ्या प्राण्यांचा बळी देणे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.