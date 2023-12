Mahua Moitra: खासदारकी गेल्यानंतर आता मोइत्रा निवडणूक लढवू शकतात का? कोर्टात जाऊ शकतात का?; जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण

नवी दिल्ली : 'कॅश फॉर क्वेरी' प्रकरणात तृणमुल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली आहे. मोइत्रांसाठी हा मोठा झटका ठरला आहे पण आपण निर्दोष असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.

यामुळं वातावरणही चांगलंच तापलं आहे. ही चुकीच्या कामाची शिक्षा असल्याचं भाजपनं म्हटलं आहे तर ही लोकशाहीची हत्या असल्याची प्रतिक्रिया पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी दिली आहे. पण या प्रकरणामुळं अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

त्यानुसार, आता त्या पुन्हा निवडणूक लढू शकतात का? संसदेतील या प्रकरणात कोर्टाकडून त्यांना दिलासा मिळू शकतो का? असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. काय आहे हे प्रकरण? जाणून घेऊयात सविस्तर (Can Mahua Moitra contest elections now after expelled can she go to court need to know)