Case against BJP MP: मशिदीबाबत द्वेषपूर्ण वक्तव्य करणाऱ्या भाजप खासदाराविरोधात तक्रार दाखल

बेंगळुरु- भाजप खासदार अनंत कुमार हेगडे यांनी भटकल मशिदीबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य केलं होतं. त्यानंतर त्यांच्याविरोधात तक्रार दाखल करुन घेण्यात आली आहे. हेगडे हे उत्तर कनाडाचे खासदार आहेत. त्यांच्या द्वेषपूर्ण वक्तव्यानंतर सु मोटो अंतर्गत कुमाता पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. (Case against BJP MP Anant Kumar Hegde over controversial remark on Bhatkal mosque)

कारवार एसपी विष्णुवर्षन यांनी सांगितलं की, अनंक कुमार हेगडे यांच्याविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आलीये. द्वेषपूर्ण वक्तव्य आणि जिल्ह्यामध्ये अशांतता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणे याप्रकरणात त्यांच्याविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आलीय. पोलिसांनी भारतीय दंड संहिता १५३ (A) ( धार्मिक, वांशिक, जन्म, स्थान यावरुन दोन गटामध्ये अंशातता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणे) नुसार तक्रार दाखल केली आहे.