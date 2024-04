Case Filed against Congress Leader Shashi Tharoor for false campaign against Rajeev Chandrasekhar

सकाळ वृत्तसेवा तिरुअनंतरपुरम : प्रचारमोहिमेमध्ये केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांच्याबद्दल अपप्रचार करून गैरसमज पसरविल्याच्या आरोपाबद्दल काँग्रेसचे नेते शशी थरूर यांच्याविरोधात पोलिसांनी गुन्ह्याची नोंद केली आहे. तिरुअनंतपुरम मतदारसंघात थरूर आणि चंद्रशेखर हे एकमेकांविरोधात उभे आहेत. प्रकरणाची नोंद १५ एप्रिललाच झाली असली तरी त्याबाबतची माहिती आज उघड झाली. थरूर यांनी दूरचित्रवाणीवरील एका कार्यक्रमात चंद्रशेखर यांच्याबाबत बोलताना अपमानजनक वक्तव्ये केली होती, असा आरोप भाजपच्या नेत्यांनी केला होता.