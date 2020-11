भाजप नेत्याच्या हत्येप्रकरणी माजी मंत्री असलेल्या काँग्रेस नेत्याला अटक

बेंगळुरू - सीबीआय़ने गुरुवारी कर्नाटकात मोठी कारवाई करताना माजी मंत्री आणि काँग्रेस नेते विनय कुलकर्णी यांना अटक केली आहे. त्यांना सकाळी ताब्यात घेण्यात आलं होतं. त्यानंतर सायंकाळच्या सुमारास अटक कऱण्यात आल्याचं समजते. भाजप नेते योगेश गौडा यांची 2016 मध्ये हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणी ही अटक झाल्याचं सांगण्यात येत आहे.

याबाबत मिळालेली माहीती अशी की, मालमत्तेच्या वादातून धारवाडमधील भाजप नेते योगेश गौडा यांची 2016 मध्ये हत्या झाली होती. योगेश गौडा जीममध्ये गेले असताना पाच जणांनी त्यांची हत्या केली होती. या हत्येची घटना सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाली होती. आरोपी कुलकर्णी यांच्या जवळचेच असल्याचं समोर आलं होतं. त्यावेळी कुलकर्णी हे कर्नाटकात मंत्री होते.

CBI arrests Vinay Kulkarni, Congress leader and former Karnataka minister, in an ongoing investigation related to the 2016 murder case of Yogesh Gowda - BJP leader from Dharwad.

