सरकारी नोकरीच्या आमिषाने तब्बल 27 हजार जणांची फसवणूक; पोलिसांनी केली पोलखोल

नवी दिल्ली - सरकारी नोकरीचे आमिष दाखवून फसवणूकीचे प्रकार सातत्याने घडतात. आता दिल्ली पोलिसांच्या (Delhi Police) सायबर सेलने सरकारी नोकरीमध्ये मोठा घोटाळा (job scam) करणाऱ्या पथकाचा पर्दाफाश केला आहे. 5 जणांना या प्रकरणी अटक करण्यात आली आहे. हे सर्व आरोपी नोकरी देण्याचं आमिष दाखवून लोकांची फसवणूक करायचे. या गँगने आतापर्यंत 27 हजार जणांची फसवणूक केल्याचं समोर आलं आहे. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचं संकेतस्थळ तयार करून फसवणूक केली जात असे अशी माहिती दिल्ली पोलिसांनी दिली आहे.

दिल्ली पोलिसांच्या सायबर सेलचे पोलिस उपायुक्त अन्येश रॉय यांनी सांगितेल की, संशयित आरोपींनी बनावट सरकारी वेबसाइट तयार केली होती. त्यावरून 13 हजार सरकारी नोकरीची जाहीरात देण्यात आली होती. या प्रकरणात पाच जणांना अटक करण्यात आली आहे. तसंच बँक खात्यांमधील 49 लाख रुपये, 3 लॅपटॉप आणि 7 मोबाइल फोन जप्त करण्यात आल्याची माहिती दिली आहे.

Delhi Police Cyber Crime Cell(CyPAD) busts job scam with over 27,000 victims.

Gang made fake govt website under Health & Family Welfare ministry offering over 13,000 jobs. 5 people arrested; Bank acc with Rs 49 Lakhs, 3 laptops & 7 cell phones recovered: Anyesh Roy, DCP, CyPAD pic.twitter.com/7JcgFUq8SY

— ANI (@ANI) November 5, 2020