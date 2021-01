Facebook डाटा चोरीप्रकरणी Cambridge Analytica ला घडणार अद्दल; CBIने दाखल केला गुन्हा

नवी दिल्ली- केंद्रीय तपास एजेंसी CBI ने यूकेची कंपनी कँब्रिज एनालिटिका (Cambridge Analytica) विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. 5.62 कोटी भारतीय फेसबुक यूझर्संचा डाटा चोरी केल्याच्या आरोपाप्रकरणी हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

CBI registers a case against Cambridge Analytica and Global Science Research Ltd for "illegal harvesting of personal data from Facebook users in India." pic.twitter.com/ienWauLlub

— ANI (@ANI) January 22, 2021