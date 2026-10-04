देश

ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात चौकशीचे आदेश, २० वर्षे जुन्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाची फाइल पुन्हा उघडली

Gyanesh Kumar देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात २००६मध्ये झालेल्या आरोपाच्या प्रकरणाची चौकशी आता पुन्हा करण्याचे आदेश केरळच्या गृहमंत्र्यांनी दिले आहेत.
Gyanesh Kumar

Gyanesh Kumar

esakal

सूरज यादव
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मुख्य निवडणूक आयुक्त असलेल्या ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. एका २० वर्षे जुन्या प्रकरणी केरळच्या गृहमंत्र्यांनी हे आदेश दिले असल्याची माहिती समोर येत आहे.केरळचे गृहमंत्री रमेश चेन्निथला यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात भ्रष्टाचार आणि कथित गैरव्यवहाराच्या आरोपांप्रकरणी विजिलन्स चौकशीचे आदेश दिलेत. हे प्रकरण २००६ मधील असून ज्ञानेश कुमार तेव्हा केरळ सरकारच्या लोक निर्माण विभागाचे (PWD) सचिव म्हणून कार्यरत होते.

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