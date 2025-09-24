CBSE Exam: प्रतिक्षा संपली! सीबीएसई बोर्डाच्या दहावी-बारावी परीक्षेच्या तारखा जाहीर, कधीपासून सुरू होणार? जाणून घ्या

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (CBSE) २०२६ मध्ये होणाऱ्या १०वी आणि १२वीच्या बोर्ड परीक्षांसाठी तात्पुरती तारीख पत्रक जारी केले आहे. तारीख पत्रकानुसार, बोर्ड परीक्षा १७ फेब्रुवारी ते १५ जुलै २०२६ दरम्यान होण्याची अपेक्षा आहे. CBSE नुसार, अंदाजे ४.५ दशलक्ष विद्यार्थी १०वी आणि १२वीच्या बोर्ड परीक्षा देतील..वेळापत्रकानुसार, यावर्षी अंदाजे ४.५ दशलक्ष विद्यार्थी २०४ विषयांमध्ये परीक्षा देतील. या परीक्षा केवळ भारतातच नव्हे तर २६ देशांमध्ये घेतल्या जातील. मुख्य, माध्यमिक आणि पूरक परीक्षांसाठी एक तात्पुरती तारीख पत्रक जारी करण्यात आले आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासाचे चांगले नियोजन करण्यास, शाळांना शैक्षणिक आणि प्रशासकीय कामे समायोजित करण्यास आणि शिक्षकांना त्यांच्या योजना अंतिम करण्यास मदत होईल..Cabinet Meeting: वैद्यकीय शिक्षणाला मोठा बूस्टर मिळणार! मेडिकल कॉलेजमध्ये ५,०२३ नव्या एमबीबीएस जागा भरणार, मोदी कॅबिनेटचा निर्णय.प्रत्येक विषयाच्या परीक्षेनंतर सुमारे १० दिवसांनी उत्तरपत्रिका मूल्यांकन सुरू होईल आणि १२ दिवसांत पूर्ण होईल. शाळांनी अंतिम उमेदवार यादी सादर केल्यानंतर अंतिम वेळापत्रक जारी केले जाईल. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (CBSE) २०२६ च्या इयत्ता १०वी, १२वी बोर्ड परीक्षांची तारीख पत्रक प्रसिद्ध केली आहे. CBSE बोर्ड परीक्षा देणारे विद्यार्थी cbse.gov.in या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन तारीख पत्रक तपासू शकतात..दहावी आणि बारावी दोन्ही वर्गांच्या CBSE परीक्षा १७ फेब्रुवारी २०२६ पासून सुरू होतील. दहावीची परीक्षा ९ मार्च २०२६ रोजी संपेल आणि बारावीची परीक्षा ९ एप्रिल २०२६ रोजी संपेल. दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा सकाळी १०.३० वाजता सुरू होतील आणि दुपारी १.३० वाजता संपतील. दहावीची पहिली परीक्षा गणित मानक/गणित मूलभूत विषयांची असेल. अंतिम परीक्षा ९ मार्च रोजी तेलुगू, अरबी, फारसी, नेपाळी, रशियन, कर्नाटक संगीत आणि हिंदुस्थानी संगीत या विषयांसाठी असेल..Diwali Bonus: मोदी सरकारकडून सर्वात मोठी भेट! कर्मचाऱ्यांना ७८ दिवसांचा दिवाळी बोनस जाहीर, पण कुणाला? जाणून घ्या....सीबीएसई बोर्डाची तारीख पत्रक २०२५ कशी डाउनलोड करावी?सर्वप्रथम तुम्हाला cbse.gov.in या अधिकृत वेबसाइटवर जावे लागेल. यानंतर तुम्हाला लेटेस्ट @ CBSE सेक्शनमध्ये जावे लागेल. आता तुम्हाला डेटशीट लिंकवर क्लिक करावे लागेल. यानंतर तुम्हाला दहावी किंवा बारावीच्या टाईम टेबल लिंकवर क्लिक करावे लागेल. आता तुमच्या स्क्रीनवर डेटशीट उघडेल. आता तुम्ही सीबीएसई बोर्डाची दहावी किंवा बारावीची डेटशीट डाउनलोड करू शकता. परीक्षेच्या डेटशीटची प्रिंटआउट घ्या. सीबीएसई बोर्डाच्या परीक्षेचे संपूर्ण वेळापत्रक येथे पहा. सीबीएसईच्या १०वी आणि १२वी बोर्ड परीक्षेची तारीखपत्रक अधिकृत वेबसाइट cbse.gov.in वर देखील प्रसिद्ध करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.