CBSE Exam: प्रतिक्षा संपली! सीबीएसई बोर्डाच्या दहावी-बारावी परीक्षेच्या तारखा जाहीर, कधीपासून सुरू होणार? जाणून घ्या

CBSE 10th and 12th Exam Date Sheet: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने २०२६ च्या बोर्ड परीक्षांच्या तात्पुरत्या तारखा जाहीर केल्या आहेत. दहावी आणि बारावीच्या बोर्ड परीक्षा १७ फेब्रुवारी ते १५ जुलै २०२६ या कालावधीत होणार आहेत.
CBSE 10th and 12th Exam Date Sheet

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (CBSE) २०२६ मध्ये होणाऱ्या १०वी आणि १२वीच्या बोर्ड परीक्षांसाठी तात्पुरती तारीख पत्रक जारी केले आहे. तारीख पत्रकानुसार, बोर्ड परीक्षा १७ फेब्रुवारी ते १५ जुलै २०२६ दरम्यान होण्याची अपेक्षा आहे. CBSE नुसार, अंदाजे ४.५ दशलक्ष विद्यार्थी १०वी आणि १२वीच्या बोर्ड परीक्षा देतील.

exam
CBSE Exams
HSC Board Examination
12th student
CBSE
CBSE Board
12 th board exam
10th exam
cbse latest news
cbse exam news
Central Board of Secondary Education

