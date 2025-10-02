Pakistan Travel: पाकिस्तानात प्रवास करण्याची परवानगी, केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, पण कुणासाठी? जाणून घ्या...

गुरु नानक जयंतीच्या आधी एक मोठी बातमी आली आहे. केंद्र सरकारने गुरु नानक जयंतीपूर्वी शीख यात्रेकरूंना पाकिस्तानला जाण्याची परवानगी दिली आहे. हा निर्णय अनेक अर्थांनी महत्त्वाचा आहे. अलिकडच्या पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर सुरू केले. त्यानंतर दोन्ही देशांमधील तणाव शिगेला पोहोचला आहे. ऑपरेशन सिंदूरनंतर यावर बंदी घालण्यात आली. सुरक्षेशी तडजोड होऊ नये यासाठी सरकारने आता या परवानगीवर कडक अटी लादल्या आहेत..शीख धर्माचे संस्थापक गुरु नानक यांची जयंती दरवर्षी मोठ्या भक्तीभावाने आणि उत्साहाने साजरी केली जाते. यावर्षी शीख भाविक देखील ५ नोव्हेंबर रोजी गुरु नानक यांची जयंती साजरी करणार आहेत. पाकिस्तानया प्रदेशातील पवित्र गुरुद्वारांमध्ये पर्यटकांना नमस्कार करता येईल. विशेषतः गुरु नानक यांनी त्यांच्या जीवनाचे शेवटचे दिवस जिथे घालवले होते ते कर्तारपूर साहिब गुरुद्वारा या तीर्थयात्रेचे केंद्रबिंदू असेल..Rahul Gandhi : भारतात लोकशाहीसाठी मोठा धोका... राहुल गांधींनी परदेशात व्यक्त केली 'ही' भीती; भाजपचा संताप .गृह मंत्रालयाने (MHA) स्पष्ट केले आहे की, ही परवानगी केवळ स्थापित नियमांनुसारच दिली जाईल. राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश केवळ मान्यताप्राप्त शीख धार्मिक संघटनांनी प्रायोजित केलेले अर्ज स्वीकारतील. सर्व अर्जांची राज्य पोलीस, सीआयडी आणि गुप्तचर संस्थांकडून कठोर छाननी केली जाईल. त्यानंतरच ते २२ ऑक्टोबरपर्यंत गृह मंत्रालयाकडे पाठवले जातील. गृह मंत्रालय आणि परराष्ट्र मंत्रालयाच्या शिफारशीनंतर ज्यांना व्हिसा देण्यात आला आहे, तेच यात्रेकरू पाकिस्तानला प्रवास करू शकतील..सरकारने स्पष्ट केले आहे की ही यात्रा केवळ संरक्षण मंत्रालयाने (MHA) मान्यता दिलेल्या गटाच्या भाग म्हणून केली जाईल. वैध पाकिस्तानी व्हिसा असलेले यात्रेकरू देखील एकटे प्रवास करू शकणार नाहीत. सर्व यात्रेकरूंना आयसीपी अटारी सीमेवरून गटाचा भाग म्हणून प्रवास करावा लागेल. शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिती (एसजीपीसी) ने केंद्र सरकारकडे प्रकाश पर्वासाठी यात्रेकरूंना पाकिस्तानला जाण्याची परवानगी देण्याची विनंती बऱ्याच काळापासून केली आहे. .एसजीपीसीने म्हटले आहे की, गुरु नानक यांच्या जयंतीनिमित्त करतारपूर साहिबला भेट देणे ही शीख भाविकांच्या श्रद्धेची बाब आहे. ऑपरेशन सिंदूरपासून भारत-पाकिस्तान संबंध तणावपूर्ण राहिले आहेत हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. शिवाय, आशिया कप २०२५ दरम्यान दोन्ही देशांमधील तणाव वाढला. अशा परिस्थितीत, हा निर्णय यात्रेकरूंसाठी दिलासा देणारा आहे. .RSS 100th Anniversary : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दहशतवादी संघटना, नेहरुंच्या कृपेने वाचली; कॉंग्रेस नेत्याचा हल्लाबोल .परंतु सुरक्षा एजन्सींसाठीही आव्हानात्मक ठरेल. करतारपूर साहिब हे शीख धर्माचे सर्वात महत्त्वाचे तीर्थस्थळ मानले जाते. गुरु नानक यांनी त्यांच्या आयुष्यातील शेवटचे दिवस येथे घालवले. भारतीय यात्रेकरू कर्तारपूर कॉरिडॉरला श्रद्धांजली वाहण्यासाठी भेट देतात. सरकारच्या या मंजुरीमुळे, हजारो यात्रेकरूंना आता प्रकाश पर्वाला भेट देण्याची संधी मिळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.