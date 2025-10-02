देश

Pakistan Travel: पाकिस्तानात प्रवास करण्याची परवानगी, केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, पण कुणासाठी? जाणून घ्या...

Central government Allows Pakistan Travel: गुरु नानक जयंतीच्या आधी केंद्र सरकारने मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तानात प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
Central government Allows Pakistan Travel

Central government Allows Pakistan Travel

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

गुरु नानक जयंतीच्या आधी एक मोठी बातमी आली आहे. केंद्र सरकारने गुरु नानक जयंतीपूर्वी शीख यात्रेकरूंना पाकिस्तानला जाण्याची परवानगी दिली आहे. हा निर्णय अनेक अर्थांनी महत्त्वाचा आहे. अलिकडच्या पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर सुरू केले. त्यानंतर दोन्ही देशांमधील तणाव शिगेला पोहोचला आहे. ऑपरेशन सिंदूरनंतर यावर बंदी घालण्यात आली. सुरक्षेशी तडजोड होऊ नये यासाठी सरकारने आता या परवानगीवर कडक अटी लादल्या आहेत.

Loading content, please wait...
Pakistan
Central Government
central government news
Guru Nanak Dev
sikh
sikh guru
sikh religion

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com