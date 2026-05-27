Cabinet Decision: फ्री रेशन योजनेत ३ मोठे बदल! ८० कोटी रेशनधारकांवर थेट परिणाम होणार; केंद्र सरकारने घेतला महत्त्वाचा निर्णय

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाचा थेट परिणाम ८० कोटी शिधावाटप लाभार्थ्यांवर होणार आहे. सरकारने शिधावाटप प्रणाली संदर्भात एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. 'अर्थक-पीडीएस' योजना सुरू करण्यात आली आहे. या संपूर्ण योजनेवर अंदाजे २५,५३० कोटी रुपये खर्च केले जातील..केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर, अश्विनी वैष्णव यांनी घोषणा केली की, देशातील ८० कोटी लोकांना रेशन पुरवण्याचा कार्यक्रम सुरू आहे. या महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजनेत तीन बदल करण्यात आले आहेत. यामध्ये राज्य सरकारांना पाठिंबा देणे, तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आणि आता PDS लाभार्थ्यांची नोंदणी करण्यासाठी AI चा वापर करणे यांचा समावेश आहे. भारतीय अन्न महामंडळाच्या (FCI) मोठ्या गोदामांमधून प्रत्येक जिल्ह्यापर्यंत, तालुक्यांपर्यंत आणि अखेरीस शिधावाटप दुकानांपर्यंत धान्य पोहोचवताना राज्य सरकारांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. आता केंद्र सरकार राज्यांना आर्थिक मदत देईल..Women Reservation: मोठी बातमी! सर्व आगामी निवडणुकांमध्ये महिला आरक्षण लागू; ३३ टक्के जागा राखीव ठेवणार, कुणी घेतला निर्णय?.दुसरा बदल म्हणजे रेशन दुकान मालकांचे कमिशन वाढवले जाईल. केंद्रीय मंत्री म्हणाले, "रेशन डीलर्सचे कमिशन बऱ्याच काळापासून वाढवण्यात आले नव्हते. डीलर कमिशन वाढवण्याची सातत्याने मागणी होत होती. आज सरकारने ही मागणी मान्य करून त्यांचे कमिशन वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तिसरा आणि अंतिम बदल म्हणजे संपूर्ण शिधावाटप प्रणाली अधिक आधुनिक आणि पारदर्शक बनवण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करणे. .केंद्रीय मंत्री म्हणाले, "सरकार या भव्य अर्थसंकल्पातून शिधावाटप वितरणाचा खर्च भागवेल, दुकानदारांची कमाई वाढवेल आणि संपूर्ण प्रणालीचे डिजिटलीकरण व आधुनिकीकरण करेल. सध्याच्या उष्णतेच्या लाटेच्या परिस्थितीवर सर्व मंत्र्यांसोबत चर्चा करण्यात आली. पंतप्रधानांचा संदेश देशाला पोहोचवण्यासाठी अनेक ट्विट्स करण्यात आले. त्या संदेशाला प्रतिसाद म्हणून, प्रत्येक मंत्रालय आणि विभाग आपापल्या अधिकारक्षेत्रात कोणती विशिष्ट पावले उचलू शकतात, यावर चर्चा करण्यात आली.".भारतात नवं संकट, काळजी घ्या! PM मोदींकडून देशवासियांना महत्त्वाचं आवाहन.ते म्हणाले, "उष्णतेच्या लाटेदरम्यान भारतीय नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी आणि त्यांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठीच्या उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली, ज्यामध्ये आरोग्य मंत्रालय, जलसंपदा क्षेत्र आणि इतर संबंधित क्षेत्रांमार्फत राबवता येणाऱ्या सुविधा व उपाययोजनांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले. पंतप्रधानांनी अगदी स्पष्टपणे सांगितले की, अशा मोठ्या आव्हानांना सामोरे जाताना आपण 'संपूर्ण राष्ट्राच्या भावनेने' त्यांचा सामना केला पाहिजे.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.