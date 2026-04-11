Diesel Export Tax: मोठी बातमी! डिझेल आणि हवाई इंधन निर्यातीवर करात दुप्पट वाढ; केंद्र सरकारचा मास्टरस्ट्रोक, जाणून घ्या नवे दर...

केंद्र सरकारने पेट्रोलियम उत्पादनांच्या निर्यातीबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या नवीन आदेशानुसार, परदेशात निर्यात होणाऱ्या डिझेल आणि एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएलवरील निर्यात शुल्कात लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे. हा निर्णय ऊर्जा क्षेत्र आणि अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. कारण याचा परिणाम केवळ तेल कंपन्यांच्या नफ्यावरच होणार नाही, तर देशांतर्गत बाजारपेठेतील इंधनाच्या उपलब्धतेवरही होईल..अधिकृत सरकारी माहितीनुसार, डिझेल निर्यातीवरील शुल्क दुप्पटीहून अधिक करण्यात आले आहे. यापूर्वी डिझेल निर्यातीवरील शुल्क प्रति लिटर ₹21.5 होते, जे आता वाढवून प्रति लिटर ₹55.5 करण्यात आले आहे. ही एक लक्षणीय वाढ आहे. याव्यतिरिक्त, विमानांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (ATF) वरील कराचा बोजाही वाढवण्यात आला आहे. ATF वरील निर्यात शुल्क प्रति लिटर ₹29.5 वरून प्रति लिटर ₹42 पर्यंत वाढवण्यात आले आहे..जेव्हा एखादी रिफायनरी कंपनी भारतात कच्चे तेल आयात करून त्यावर प्रक्रिया करते, तेव्हा तिच्यासमोर दोन मुख्य पर्याय असतात: एकतर तयार झालेले इंधन देशांतर्गत बाजारात विकणे किंवा ते परदेशी बाजारात निर्यात करून मोठा नफा कमावणे. कधीकधी, जेव्हा आंतरराष्ट्रीय किमती जास्त असतात, तेव्हा कंपन्या देशांतर्गत मागणीकडे दुर्लक्ष करून तेल परदेशात विकतात. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी आणि देशात डिझेल व इतर इंधनांचा पुरेसा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी, सरकार हे निर्यात शुल्क आकारते. .या वाढीव शुल्कामुळे कंपन्यांसाठी निर्यात करणे अधिक महाग होते, ज्यामुळे त्यांना आपली उत्पादने देशांतर्गत बाजारात विकण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यास भाग पडते. यामुळे देशात तेलाची कमतरता भासत नाही. या संपूर्ण प्रक्रियेत आणि कर वाढीच्या दरम्यान, सर्वात दिलासादायक बातमी पेट्रोलच्या आघाडीवर आहे. .अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की पेट्रोलच्या निर्यातीवर कोणताही नवीन कर लादण्यात आलेला नाही. पेट्रोलवरील निर्यात शुल्क पूर्वीप्रमाणेच शून्य राहील. याचा अर्थ असा की, सरकारला सध्या देशांतर्गत बाजारात पेट्रोलच्या पुरवठ्याबाबत कोणत्याही संकटाची किंवा तुटवड्याची अपेक्षा नाही.