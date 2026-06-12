देश

New Vehicle Rules: वाहन चालकांसाठी मोठा दिलासा! गाड्यांच्या सेफ्टी रडारसाठी आता लायसन्सची गरज नाही; सरकारचा मोठा निर्णय

Central Government New Vehicle Rules: वाहनांमध्ये बसवलेल्या सुरक्षा रडारबाबत सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आता या रडारसाठी परवान्याची आवश्यकता राहणार नाही.
Central Government New Vehicle Rules

Central Government New Vehicle Rules

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

कल्पना करा की तुम्ही महामार्गावर गाडी चालवत आहात. तुमच्या समोरच्या वाहनाने अचानक ब्रेक लावले. तुम्ही काही प्रतिक्रिया देण्याआधीच तुमच्या गाडीने आपोआप ब्रेक लावले आणि टक्कर टळली. ही तुमच्या वाहनात बसवलेल्या एका लहान रडारची जादू आहे. हा रडार आजूबाजूच्या वाहनांवर आणि वस्तूंवर सतत लक्ष ठेवतो. आता, सरकारने या रडारबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे.

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