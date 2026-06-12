New Vehicle Rules: वाहन चालकांसाठी मोठा दिलासा! गाड्यांच्या सेफ्टी रडारसाठी आता लायसन्सची गरज नाही; सरकारचा मोठा निर्णय

कल्पना करा की तुम्ही महामार्गावर गाडी चालवत आहात. तुमच्या समोरच्या वाहनाने अचानक ब्रेक लावले. तुम्ही काही प्रतिक्रिया देण्याआधीच तुमच्या गाडीने आपोआप ब्रेक लावले आणि टक्कर टळली. ही तुमच्या वाहनात बसवलेल्या एका लहान रडारची जादू आहे. हा रडार आजूबाजूच्या वाहनांवर आणि वस्तूंवर सतत लक्ष ठेवतो. आता, सरकारने या रडारबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे..दूरसंचार विभागाने ११ जून, २०२६ रोजी एक नवीन नियम जारी केला आहे. आता, वाहनांमध्ये बसवलेल्या या रडारसाठी परवान्याची आवश्यकता राहणार नाही. पूर्वी, हे रडार एक वायरलेस उपकरण मानले जात होते, त्यामुळे त्यासाठी परवान्याची आवश्यकता लागू होती. आता, वाहनांमध्ये ते बसवणे, साठवणे आणि विकणे हे सर्व परवान्याशिवाय करता येईल. हा नियम कार, बस, ट्रक, बाईक, स्कूटर आणि अगदी ट्रेनलाही लागू होईल. नवीन वाहनांमधील सर्व स्मार्ट वैशिष्ट्ये या रडारद्वारे चालवली जातात. .Iran-US Tension: अमेरिकेचा दबाव, पण भारत ठाम! होर्मुज मिशनसाठी सैन्य पाठवण्यास नकार; नरेंद्र मोदी G7 बैठकीत मांडणार मत.जसे की, टक्कर होण्यापूर्वी सूचना देणे, स्वयंचलित ब्रेकिंग, मागून येणाऱ्या वाहनांविषयी सतर्क करणे आणि महामार्गावर वाहनाचा वेग आपोआप नियंत्रित करणे. हा रडार चालकाच्या तिसऱ्या डोळ्याप्रमाणे काम करतो. परवान्याच्या समस्यांमुळे कंपन्यांना ही वैशिष्ट्ये भारतात आणणे अवघड आणि खर्चिक होते. परिणामी, ही वैशिष्ट्ये केवळ उच्च श्रेणीच्या वाहनांमध्येच उपलब्ध होती. हे तंत्रज्ञान देशात सहजपणे समाविष्ट व्हावे आणि प्रत्येक वाहनासाठी उपलब्ध व्हावे, अशी सरकारची इच्छा आहे. त्यामुळे, परवान्याची अट काढून टाकण्यात आली..Petrol-Diesel Rate: मोठी बातमी! पेट्रोल पंपांवरून इंधन खरेदीवर ९० दिवसांची बंदी; केंद्र सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय, पण कुणासाठी?.आता कंपन्यांना ही सुरक्षा वैशिष्ट्ये देणे स्वस्त पडेल. अशी अपेक्षा आहे की भविष्यात अगदी कमी किमतीच्या गाड्यांमध्येही ही वैशिष्ट्ये असतील. यामुळे रस्त्यावरील अपघात कमी होतील, कारण वाहन धोका आधीच ओळखू शकेल आणि चालकाचे संरक्षण करू शकेल. सरकारने या सवलतीसोबत काही अटी घातल्या आहेत. रडारने एका विशिष्ट मर्यादेतच काम केले पाहिजे. जर त्यामुळे इतर वायरलेस प्रणालींमध्ये अडथळा येत असेल, तर सरकार ते काढून टाकण्याची किंवा त्याची शक्ती कमी करण्याची मागणी करू शकते. कंपन्यांनी त्यांच्या उपकरणांसाठी सरकारी पोर्टलवर मंजुरी घेणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.