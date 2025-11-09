Government Scrap: भंगार होतं की कुबेराचा खजाना! भंगार विक्रीतून मोदी सरकारची तब्बल ₹४१०० कोटींची कमाई; एवढा मोठा नफा कसा मिळवला?

केंद्रातील मोदी सरकारने फक्त एका महिन्यात भंगार विकून मोठा नफा कमावला. गेल्या महिन्यात मोठ्या प्रमाणात स्वच्छता मोहिमेदरम्यान केंद्र सरकारने भंगार विक्रीतून ₹८०० कोटी उत्पन्न मिळवले. हे चांद्रयान-३ च्या बजेटपेक्षा जास्त आहे. ज्याची किंमत ₹६१५ कोटी होती. ही मोहीम २०२१ मध्ये सुरू करण्यात आली होती..गेल्या महिन्याच्या कमाईसह आतापर्यंत अंदाजे ₹४,१०० कोटी कमावले आहेत. जे स्वतःमध्ये एक महत्त्वपूर्ण यश आहे. ही मोहीम २ ऑक्टोबर ते ३१ ऑक्टोबर पर्यंत चालली. या मोहिमेअंतर्गत, सरकारने अंदाजे २३.२ दशलक्ष चौरस फूट कार्यालयीन जागा साफ केली. २.९ दशलक्ष फायली काढून टाकल्या. २०२१ पासून आतापर्यंत अशा पाच मोहिमा राबविण्यात आल्या आहेत..Delhi IGI Airport: एयरपोर्टवर १५ तासांचा तांत्रिक अडथळा, विमान वाहतूक पुन्हा सुरळीत.डॉ. जितेंद्र सिंग, मनसुखभाई मांडवीय आणि के. राम मोहन नायडू यांना या कामांवर देखरेख करण्याचे काम देण्यात आले होते. या काळात सुमारे २३.६२ लाख कार्यालये समाविष्ट करण्यात आली आहेत. सरकारने स्वच्छता मोहिमेअंतर्गत ९२८.८४ लाख चौरस फूट जागा मोकळी केली आहे. मोदी सरकारच्या स्वच्छता मोहिमेअंतर्गत, १६६.९५ भौतिक फायली बंद करण्यात आल्या किंवा काढून टाकण्यात आल्या..भंगार विकून ४,०९७.२४ कोटी रुपये मिळाले. पीएमओ/डीओपीटीचे राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, हे मोदी सरकारच्या स्वच्छता मोहिमेच्या अनुरूप आहे; आम्ही कचऱ्याचे संपत्तीत रूपांतर केले आहे. असे केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले, "ही एक भविष्यकालीन संकल्पना आहे. आम्ही ती यशस्वीरित्या अंमलात आणली आहे. याद्वारे, आम्ही अर्थव्यवस्थेच्या उत्पादकतेत योगदान दिले आहे. इतक्या मोठ्या उत्पन्नातून सहा चांद्रयान मोहिमा सुरू करता येतील..PM Narendra Modi: बिहारमध्ये कट्टा सरकार नको; मोदींचा ‘आरजेडी’वर हल्लाबोल, आज प्रचाराची सांगता.प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार निवारण विभाग (DAR&PG) च्या देखरेखीखाली, परदेशातील भारतीय दूतावासांसह ८४ मंत्रालये आणि विभागांमध्ये जवळून समन्वय स्थापित करण्यात आला. मनसुख मांडवीय, के. राम मोहन नायडू आणि डॉ. जितेंद्र सिंह या तीन केंद्रीय मंत्र्यांनी संपूर्ण प्रक्रियेचे निरीक्षण केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.