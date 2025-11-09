देश

Government Scrap: भंगार होतं की कुबेराचा खजाना! भंगार विक्रीतून मोदी सरकारची तब्बल ₹४१०० कोटींची कमाई; एवढा मोठा नफा कसा मिळवला?

Central Government Scrap Earning: केंद्र सरकारने फक्त एका महिन्यात भंगार विक्रीतून मोठा नफा कमावला आहे. हे चांद्रयान-३ च्या बजेटपेक्षा जास्त आहे. ज्याची किंमत ₹६१५ कोटी होती.
Central Government Scrap Earning

Central Government Scrap Earning

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

केंद्रातील मोदी सरकारने फक्त एका महिन्यात भंगार विकून मोठा नफा कमावला. गेल्या महिन्यात मोठ्या प्रमाणात स्वच्छता मोहिमेदरम्यान केंद्र सरकारने भंगार विक्रीतून ₹८०० कोटी उत्पन्न मिळवले. हे चांद्रयान-३ च्या बजेटपेक्षा जास्त आहे. ज्याची किंमत ₹६१५ कोटी होती. ही मोहीम २०२१ मध्ये सुरू करण्यात आली होती.

Loading content, please wait...
Central Government
Modi Government
Chandrayaan
central government news
Scrap

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com