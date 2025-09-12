देश

Central Government Employees and Pensioners: दिवाळीआधी केंद्रीय कर्मचारी अन् पेन्शनधारकांना सरकारकडून मिळणार मोठा दिलासा!

Benefits for Pensioners Before Diwali 2025: सरकार लवकरच ‘ही’ मोठी घोषणा करणार असल्याची शक्यता, जाणून घ्या नेमकं काय आहे?
Mayur Ratnaparkhe
Central Government Employees Diwali Relief Announcement : केंद्र सरकारकडून दिवाळीच्या आधी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना एक दिलासादायक बातमी मिळू शकते. असं मानलं जात आहे की, महागाई भत्त्यात(DA) ३ टक्के वाढ आणि महागाई मदत(DR)ची लवकरच घोषणा केली जाऊ शकते. ही वाढ जुलै २०२५पासून लागू मानली जाईल आणि ऑक्टोबरचे वेतन किंवा पेन्शनमध्ये मागील तीन महिन्यांचा एरियरही मिळू शकतो.

सरकार वर्षांत दोनवेळा DAमध्ये सुधारणा करते. पहिली सुधारणा होळीच्या आधी(जानेवारी-जूनसाठी) आणि दुसरी दिवळीच्या आधी(जुलै-डिसेंबरसाठी)या वर्षी दिवाळी २०-२१ ऑक्टोबरला आहे आणि मानलं जात आहे की, ही वाढ ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात घोषित केली जाऊ शकते. मागील वर्षी देखील सरकारने दिवळीच्या जवळपास दोन आठवडे आधी १६ ऑक्टोबर रोजी DA वाढीची घोषणा केली होती.

किती वाढणार DA? -

नव्या वाढीनंतर DA ५५ टक्क्यांहून वाढून ५८ टक्के होईल. हा बदल जुलै २०२५ पासून लागू होईल आणि तीन महिन्यांचा एरियर ऑक्टोबरच्या सॅलरीत एकत्रित मिळेल. सातव्या वेतन आयोगाच्या अंतर्गत DAचे मोजमाप एका ठराविक सूत्रानुसार होते. यामध्ये मागील बारा महिन्याचे CPI-IWची सरासरी घेतली जाते. जुलै २०२४ ते जून २०२५ पर्यंतची सरासरी १४३.६ आली, ज्या आधारे नवीन DA ५८ टक्के निघाला.

किती होणार फायदा? -

जर एखाद्या कर्मचाऱ्याची बेसिक सॅलरी १८ हजार रुपये आहे, तर ५५ टक्के DAवर त्याला ९ हजार ९०० रुपये मिळत होते. आता ५८ टक्के DAवर ही रक्कम १० हजार ४४० रुपये होईल. म्हणजेच प्रत्येक महिन्यास ५४० रुपये जास्त. अशाचप्रकारे जर एखाद्या पेन्शनर्सची बेसिक पेन्शन २० हजार रुपये आङे, तर त्याला जवळपास ६०० रुपये अतिरिक्त मिळतील. ही सातव्या वेतन आयोगातील शेवटची DAवाढ असेल. या वेतनआयोगाचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी समाप्त होईल.

