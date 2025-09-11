Modem Balakrishna : कोण होता मॉडेम बालकृष्ण? तब्बल एक कोटींचा होता इनाम, खात्मा झाल्याने नक्षलवाद्यांना मोठा झटका

Naxalite leader Modem Balakrishna News : नक्षलवादाचे समूळ उच्चाटण करण्यासाठी सुरक्षा यंत्रणांकडून सुरू असलेल्या मोहीमेला आज मोठं यश मिळालं आहे. कारण, छत्तीसगडमधील गरियाबंद येथे झालेल्या चकमकीत १० नक्षलवादी मारले गेले. एवढच नाहीतर या ठार झालेल्या दहा नक्षलवाद्यांमध्ये १ कोटी रुपयांचे बक्षीस असलेला कमांडर मॉडेम बालकृष्ण याचाही समावेश होता. तो ठार झाल्याने आता नक्षलवाद्यांना मोठा झटका बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर आपण मॉडेम बालकृष्ण नेमका कोण होता आणि नक्षलवाद्यांसाठी तो का महत्त्वाचा होता, हे आपण जाणून घेऊया.
आंध्र प्रदेशातील वारंगल जिल्ह्यातील रहिवासी बालकृष्ण हा जवळजवळ दोन दशकांपासून बंदी घातलेल्या माओवादी संघटनेच्या केंद्रीय समितीचा भाग होता. तो केकेबीएन विभागाचे नेतृत्व करत होता आणि संघटनेच्या विस्तार रणनीतीचा आणि मोठ्या हल्ल्यांच्या नियोजनाचा मुख्य अंमलबजावणी करणारा मानला जात होता. त्याच्यावर अनेक गंभीर गुन्ह्यांचा आरोप होता, ज्यामुळे त्याच्यावर तब्बल एक कोटी रुपयांचा इनाम जाहीर करण्यात आला होता.
तीन महिन्यांपूर्वी नक्षली म्होरक्या बसवराजू चकमकीत मारला गेल्यापासून मॉडेम बालकृष्ण मुख्य भूमिकेत होता. म्हणूनच आता या चकमकीत बालकृष्ण मारला गेल्याने नक्षलवादी संघटनेला मोठा धक्का बसला आहे. तसेच बालकृष्णची भयानक प्रतिमा आणि नक्षलवादी कारवायांमध्ये प्रभावशाली भूमिका यामुळे तो सुरक्षा यंत्रणांसाठी मोठा धोका बनला होता. तो यापूर्वी नक्षलवाद्यांच्या ओडिशा राज्य समितीचा सचिव होता आणि अनेक नक्षलवादी हल्ल्यांचा सूत्रधार असल्याचेही म्हटले जात होते.
तो बराच काळ फरार होता आणि आजारी असल्याचेही म्हटले जात होते. म्हणून जानेवारी २०२५ मध्ये, ओडिशा पोलिसांनी त्याला पकडण्यासाठी एक विशेष मोहीम सुरू केली होती. यावेळी काही माओवाद्यांच्या आत्मसमर्पणादरम्यान, बालकृष्णचे नाव इनामी नक्षलवादी म्हणूनही पुढे आले होते.
पोलिस सूत्रांनुसार, जेव्हा चकमक सुरू झाली तेव्हा मॉडेम बालकृष्ण गरियाबंद मार्गे ओडिशाला पळून जाण्याचा प्रयत्न करत होता. परंतु, सुरक्षा दलांनी त्याला घेरले आणि तो पळून जाऊ शकला नाही. अशीही माहिती समोर आली आहे की, मॉडेम बालकृष्ण हा तब्बल ३५ वर्षांपासून सक्रिय होता आणि तो नक्षलवादी केंद्रीय समितीचा सदस्य देखील होता.
