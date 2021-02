कोरोनाच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये ३१ मार्चपर्यंत वाढ; देशात संसर्गाचा वाढता आलेख कायम!

देशभरात कोरोनाच्या संसर्गानं पुन्हा एकदा वेग घेतला असून परिस्थितीने पुन्हा उग्र रुप धारण करु नये म्हणून खबरदारीचा उपाय म्हणून कोरोनाच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये ३१ मार्चपर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला यांनी राज्यांना आणि केंद्र शासित प्रदेशांना याबाबत पत्र लिहिले आहे.

गृहसचिव भल्ला यांनी राज्यांना आणि केंद्र शासित प्रदेशांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं, "या महामारीला पूर्णपणे संपवण्यासाठी सावधगिरी आणि कडक निगराणी करणं आवश्यक आहे. गृहमंत्रालयाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या एसओपीजचे पालन करताना सर्व व्यवहारांना परवानगी देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर शेजारील देशांच्या सीमेवरील व्यापारासाठी व्यक्ती आणि वस्तूंना कोणताही प्रतिबंध घालण्यात आलेला नाही.

