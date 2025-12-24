New Airlines: विमान प्रवाशांसाठी दिलासादायक बातमी! केंद्र सरकारकडून दोन नव्या विमान कंपन्यांना मंजुरी; जाणून घ्या कोणत्या?

जेव्हा देशातील सर्वात मोठी विमान कंपनी इंडिगोची व्यवस्था कोलमडली, तेव्हा हजारो प्रवाशांना विमानतळांवर तासनतास वाट पाहावी लागली. अनेकांना त्यांच्या गंतव्यस्थानावर पोहोचता आले नाही. या संकटाने एक कठोर वास्तव उघड केले: भारतीय विमान वाहतूक क्षेत्रात काही मोजक्या खेळाडूंचे वर्चस्व आहे. पण आता एक चांगली बातमी आहे..केंद्र सरकारने ही मक्तेदारी मोडून प्रवाशांना चांगले पर्याय उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. सरकारने अल हिंद एअर आणि फ्लाय एक्सप्रेस या दोन नवीन विमान कंपन्यांना ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) दिले आहेत. याचा अर्थ असा की, भविष्यात तुम्हाला विमान तिकिटे बुक करण्यासाठी फक्त एक किंवा दोन कंपन्यांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही..''तेव्हाच बदला घ्यायला पाहिजे होता'', अॅसिड हल्ल्यातील आरोपीची सोळा वर्षांनंतर निर्दोष मुक्तता; पीडितेचा टाहो.सध्या भारतीय हवाई क्षेत्रात दोन प्रमुख कंपन्यांचे वर्चस्व आहे. इंडिगो आणि टाटा ग्रुप (एअर इंडिया). आकडेवारी दर्शवते की सुमारे ९०% देशांतर्गत प्रवासी या दोन्ही कंपन्यांच्या सेवा वापरतात. म्हणूनच, जेव्हा एका एअरलाइनला समस्या येते तेव्हा संपूर्ण व्यवस्था विस्कळीत होते आणि सामान्य माणसाला त्याचा फटका सहन करावा लागतो. हा धोका कमी करण्यासाठी, नागरी विमान वाहतूक मंत्री राम मोहन नायडू यांनी कारवाई केली आहे. .त्यांनी सांगितले की, बाजारात निरोगी स्पर्धा निर्माण करण्यासाठी सरकार नवीन विमान कंपन्यांना प्रोत्साहन देत आहे. गेल्या आठवड्यात मंत्रालयाने तीन नवीन कंपन्यांच्या टीमशी बैठक घेतली आहे. मंत्र्यांच्या या पावलावरून स्पष्ट होते की सरकार आता मनमानी भाडे आणि विलंबापासून जनतेला दिलासा देण्यासाठी बाजारात नवीन पर्याय निर्माण करू इच्छित आहे. ज्या दोन कंपन्यांना हिरवा कंदील मिळाला आहे त्यांची पार्श्वभूमी मनोरंजक आहे. .अल हिंद एअर ही केरळस्थित अल हिंद ग्रुपचा भाग आहे. जी आधीच प्रवास आणि पर्यटन क्षेत्रातील एक प्रमुख खेळाडू आहे. फ्लाय एक्सप्रेस ही हैदराबादस्थित कंपनी आहे जिला कुरिअर आणि कार्गो सेवांमध्ये अनुभव आहे. याव्यतिरिक्त शंख एअरला आधीच एनओसी मिळाली आहे. शंख एअरची योजना उत्तर प्रदेशातील प्रमुख शहरांना, जसे की लखनौ, वाराणसी, आग्रा आणि गोरखपूर यांना जोडण्याची आहे. .Aravalli Hills : 29 जिल्ह्यांची लाइफलाइन, 20 अभयारण्य अन् 5 कोटी लोक जगवणारी...जर अरवली पर्वतरांग नसती तर काय झालंं असतं?.याचा अर्थ असा की भविष्यात लहान शहरांमधील (टियर 2 आणि टियर 3) प्रवाशांसाठी कनेक्टिव्हिटी सुधारेल. सरकारच्या उडान योजनेअंतर्गत स्टार एअर आणि फ्लाय91 सारख्या लहान विमान कंपन्या आधीच आपला ठसा उमटवत आहेत आणि हे नवीन खेळाडू त्यांच्या कामकाजाला आणखी चालना देतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.