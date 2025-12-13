देश

Railway News: रेल्वेमध्ये पॉइंट्समन, गेटमन, ट्रॅकमनची कमतरता...; माजी सैनिक मैदानात उतरणार, प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Ex Servicemen Railway Pointman: भारतीय रेल्वेमध्ये पॉइंट्समन, गेटमन, ट्रॅकमनची कमतरता आहे. यामुळे आता रेल्वेने माजी सैनिकांना एक मोठी संधी दिली आहे. कंत्राटी भरतीची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
भारतीय रेल्वे गेल्या काही काळापासून सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची तीव्र कमतरता अनुभवत आहे. सर्वात मोठी कमतरता लेव्हल १ पदांवर आहे. जसे की पॉइंट्समन, गेटमन आणि ट्रॅकमन. म्हणूनच रेल्वेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. पॉइंट्समन म्हणून कंत्राटी पद्धतीने सुमारे ५,००० माजी सैनिकांना भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही भरती पुढील काही महिन्यांत देशभरातील विविध झोनमध्ये सुरू होईल.

