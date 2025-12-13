Railway News: रेल्वेमध्ये पॉइंट्समन, गेटमन, ट्रॅकमनची कमतरता...; माजी सैनिक मैदानात उतरणार, प्रशासनाचा मोठा निर्णय

भारतीय रेल्वे गेल्या काही काळापासून सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची तीव्र कमतरता अनुभवत आहे. सर्वात मोठी कमतरता लेव्हल १ पदांवर आहे. जसे की पॉइंट्समन, गेटमन आणि ट्रॅकमन. म्हणूनच रेल्वेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. पॉइंट्समन म्हणून कंत्राटी पद्धतीने सुमारे ५,००० माजी सैनिकांना भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही भरती पुढील काही महिन्यांत देशभरातील विविध झोनमध्ये सुरू होईल. .रेल्वेने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, या निर्णयाचा तात्काळ परिणाम होईल. कारण माजी सैनिक त्यांच्या शिस्त, तंदुरुस्ती आणि निर्णय घेण्याच्या क्षमतेसाठी ओळखले जातात. अलिकडच्या अनेक रेल्वे अपघातांनंतर, रेल्वे सुरक्षा आयोगाने कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे सुरक्षेवर परिणाम होत असल्याचा मुद्दा वारंवार उपस्थित केला आहे. परिणामी, हा निर्णय रेल्वेसाठी दिलासादायक मानला जात आहे. रेल्वे यार्डमध्ये ट्रॅक-शिफ्टिंग सिस्टम पॉइंट्समन मॅन्युअली चालवतात. .Messi Event: मेस्सीच्या कार्यक्रमामुळे कोलकात्यात गोंधळ; पोलिसांची मोठी कारवाई, मुख्य आयोजकाला घेतलं ताब्यात.सिग्नल बिघाड किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत, हे कामगार अपघात रोखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यांना रेल्वे ग्राउंड सेफ्टीचे फ्रंटलाइन कर्मचारी मानले जाते. ही कमतरता इतकी गंभीर आहे की अंदाजे १.४ लाख सुरक्षा पदे रिक्त आहेत. ज्यामध्ये या श्रेणीतील सर्वात मोठी कमतरता आहे. माजी सैनिकांमध्ये शिस्त, वेळेवर निर्णय घेण्याची क्षमता आणि शारीरिक तंदुरुस्ती असते. म्हणूनच, रेल्वेचा असा विश्वास आहे की त्यांना प्रशिक्षण दिल्यानंतर ते ताबडतोब फील्ड ड्युटी स्वीकारू शकतात. .यापूर्वी, तामिळनाडू, केरळ आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये, माजी सैनिकांना गेटकीपर आणि सहाय्यक पॉइंटमन म्हणून नियुक्त केले गेले आहे. ज्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत. केंद्र सरकारचे सरकारी विभागांमध्ये माजी सैनिकांना प्राधान्य देण्याचे धोरण देखील आहे. ही भरती जिल्हा सैनिक कल्याण मंडळ आणि राज्य सैनिक मंडळामार्फत केली जाईल. निवडीनंतर उमेदवारांना रेल्वे प्रशिक्षण केंद्रात संपूर्ण पॉइंटमन प्रशिक्षण दिले जाईल. .ज्यामध्ये वर्ग आणि व्यावहारिक प्रशिक्षण दोन्ही समाविष्ट असेल. प्रशिक्षणानंतरच त्यांना यार्ड आणि स्थानकांवर तैनात केले जाईल. नियुक्त्या कंत्राटी पद्धतीने केल्या जातील. ज्या सामान्यतः 1 ते 3 वर्षांपर्यंत असतात आणि गरज पडल्यास वाढवता येतात. रेल्वे संघटनांचे म्हणणे आहे की, कंत्राटी कर्मचारी कायम कर्मचाऱ्यांइतकीच जबाबदारी हाताळू शकत नाहीत. रेल्वे कामकाजातील गुंतागुंत समजून घेण्यासाठी व्यापक अनुभव आवश्यक आहे असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. .Investment Rule: पेन्शनधारकांसाठी मोठा निर्णय! गुंतवणूक नियमांमध्ये मोठे बदल, नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी, कसा फायदा होणार?.हवाई दल आणि एनएफआयआरचा असा युक्तिवाद आहे की, सुरक्षेशी संबंधित पदांसाठी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियुक्त करणे धोकादायक असू शकते. रेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट केले की, नियमित भरती पूर्ण होईपर्यंत ही केवळ तात्पुरती व्यवस्था आहे. देशातील लाखो माजी सैनिक निवृत्तीनंतर नोकरी शोधतात. रेल्वेच्या या पावलामुळे त्यांना सन्माननीय नोकरी मिळण्याची मोठी संधी मिळते..रेल्वे बोर्डाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, माजी सैनिकांनी यापूर्वी गेटकीपर आणि स्टेशन मास्टरसारख्या पदांवर असाधारणपणे चांगली कामगिरी केली आहे. सर्व रेल्वे झोन पुढील काही आठवड्यात अधिसूचना जारी करतील. इच्छुक माजी सैनिक त्यांच्या जवळच्या लष्करी मंडळाशी संपर्क साधू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.