एका सत्रात केवळ शंभर जणांनाच लस;केंद्राकडून लसीकरणाची तयारी सुरु

नवी दिल्ली: कोरोना प्रतिबंधक लस दृष्टिपथात येताच केंद्र सरकारने लसीकरण मोहिमेसाठीची तयारी सुरु केली आहे. लस उपलब्ध झाल्यावर तिच्या वितरणासाठी आरोग्य मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मार्गदर्शक सूचनांची यादीच पाठविली आहे. यानुसार, एका दिवशी एके ठिकाणी एका सत्रात केवळ शंभर जणांनाच लस दिली जाऊ शकते, असे केंद्राने सांगितले आहे. देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा केंद्र सरकारने पाठविलेल्या सूचनांनुसार, आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी लसीकरण केंद्र राखून ठेवली जातील. त्यामुळे त्यांना लवकर लस मिळू शकेल. लसीकरण केंद्रांवर एका सत्रात शंभर जणांनाच लस दिली जाईल. मात्र, जागा आणि इतर साहित्य, मनुष्यबळ उपलब्ध असल्यास एका केंद्रावर दोनशे जणांनाही लस दिली जाऊ शकते, असे केंद्राने म्हटले आहे. एका केंद्रावर लस देण्यासाठी एक मुख्य अधिकारी आणि चार लसीकरण अधिकारी तैनात असतील. लसीकरण केंद्रावर प्रतिक्षा कक्ष, लसीकरण कक्ष आणि निरीक्षण कक्ष, अशा तीन खोल्या असाव्यात, असे सांगण्यात आले आहे. मोठ्या लोकसंख्येला लसीकरण करायचे असल्याने लसीकरण केंद्रांची आणि लसीकरण पथकांची संख्या वाढवावी तसेच फिरत्या लसीकरण केंद्रांची स्थापना करावी, अशी सूचनाही करण्यात आली आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप मतदार यादीचा आधार

निवडणूक प्रक्रियेप्रमाणेच लसीकरण प्रक्रिया राबवावी, असे केंद्राने सांगितले आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीसाठी तयार केलेल्या मतदार यादीचा आधार घेऊन वयाच्या पन्नाशीच्या पुढील नागरिकांना ओळखले जाणार आहे. लशीसाठी प्राधान्यक्रम

संभाव्य लस सर्वप्रथम आरोग्य कर्मचारी (जवळपास १ कोटी), इतर अत्यावश्‍यक सेवेतील कर्मचारी (जवळपास २ कोटी) आणि पन्नाशीच्या पुढील ज्येष्ठ नागरिक (जवळपास २६ कोटी) यांना दिली जाणार आहे. ज्येष्ठांना लस देतानाही साठीच्या वर वय असलेल्या प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्यानंतर ५० पेक्षा कमी वय असलेल्या आणि गंभीर आजार असलेल्या लोकांना (जवळपास १ कोटी) लस दिली जाणार आहे. म्हणजेच, लसीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात ३० कोटी जणांना लस देण्याचे नियोजन आहे. केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचना

लसीकरणासाठी दिवस निश्‍चित करावेत

संसर्गाच्या परिस्थितीनुसार लसीकरणाची व्याप्ती ठरेल

लस घेतलेल्यांच्या आरोग्याचा पाठपुरावा ‘को-विन’ या डिजिटल व्यासपीठाद्वारे घेतला जाणार

प्राधान्यक्रम ठरविल्यानंतर आधी नोंदणी केलेल्यांना आधी लस दिली जाईल.

नोंदणी न करताच आलेल्या व्यक्तीला लस नाही

लसीकरण मोहीम सुरु करण्याआधी जिल्हा, तालुका पातळीवर प्रशिक्षण देणार

