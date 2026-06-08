LPG सिलिंडर पुन्हा महागणार! केंद्र सरकारचे संकेत, वाढीमागचं कारणही स्पष्ट सांगितलं

अमेरिका-इराण युद्धामुळे भारतातील लोकांनाही महागाईचा फटका बसत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून पेट्रोल आणि डिझेल, तसेच व्यावसायिक आणि एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या किमती वाढल्या आहेत. मात्र, हा महागाईचा परिणाम अजून थांबलेला नाही; भविष्यात तो आणखी वाढणार आहे. केंद्र सरकारने पुष्टी केली आहे की, भविष्यात घरगुती गॅसच्या दरात आणखी वाढ होईल. .केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी नुकतेच म्हटले आहे की, येत्या काही दिवसांत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ होऊ शकते. गॅस सिलिंडरच्या दरात झालेल्या वाढीमुळे आम्हालाही दुःख आणि खेद वाटतो. पण त्यावर टीका करण्यापूर्वी लोकांनी जगातील सध्याची परिस्थिती समजून घेतली पाहिजे. संपूर्ण जग सध्या अनेक गंभीर संकटांचा सामना करत आहे. जगभरात मालाची स्थानांतरण आणि वाहतुकीवर परिणाम होत आहे. एलपीजीदेखील आता कमी ठिकाणांहून उपलब्ध होत आहे. यामुळे पुरवठा आणि किमतींवर दबाव वाढला आहे..Adani Ports: गॅस टंचाईच्या काळात मोठी बातमी! अर्जेंटिनातून होणार LNG चा पुरवठा; अदानी पोर्ट्सला 70 मिलियन डॉलरचं कंत्राट.ते पुढे म्हणाले, "वाहतुकीचा खर्च लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. गॅसची मूळ किंमतही जास्त आहे. शिवाय, माल एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पोहोचायला ४०-४५ दिवस लागत आहेत, ज्यामुळे विम्याचा खर्च वाढला आहे. सर्वसामान्य लोकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांची आम्हालाही तितकीच काळजी आहे, परंतु सध्याच्या परिस्थितीत गॅसची किंमत वाढवणे आवश्यक झाले आहे.".Miyazaki Mango: पुण्यानंतर अयोध्येत पिकला जगातील सर्वात महागडा आंबा! खरेदीसाठी ग्राहकांची लागली लाईन, किंमत ऐकून बसेल धक्का.रविवार, ७ जून रोजी घरगुती गॅस सिलेंडरच्या दरात नुकतीच वाढ झाली आहे. ₹२९ च्या वाढीनंतर, दिल्लीत १४.२ किलोच्या सिलेंडरची किंमत आता ₹९४२ झाली आहे. यापूर्वी, व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या दरातही वाढ झाली होती, ज्यामुळे व्यापारी आणि खाद्य सेवा पुरवठादारांमध्ये मोठी चिंता निर्माण झाली होती. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.