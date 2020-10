सिनेमागृहांना केंद्राचा हिरवा कंदील, राज्य सरकार परवानगी देणार का?

नवी दिल्ली - कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी मार्च महिन्यात देशभरात लॉकडाऊन करण्यात आलं होतं. त्यानंतर जुलै महिन्याच्या सुरुवातीपासून देशातील लॉकडाऊनचे नियम शिथिल करून हळू हलू सर्व व्यवहार सुरळीत करण्यासाठी हालचाली केल्या जात आहे. यातच आता 15 ऑक्टोंबरपासून देशात सिनेमागृहे सुरु कऱण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी माहिती दिली.

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार सिनेमा, थिएटर्स, मल्टिप्लेक्स 15 ऑक्टोंबरपासून उघडता येतील. यासाठी काही अटी आणि नियम सरकारने सांगितले आहेत. यामध्ये हॉलच्या क्षमतेच्या 50 टक्के इतक्याच लोकांना प्रवेश दिला जावा अशी महत्वाची अट असल्याचं जावडेकर यांनी सांगितलं.

Information and Broadcasting Ministry releases standard operating protocols (SOPs) to be followed at all cinemas/ theatres/multiplexes.

Government of India has permitted cinemas/ theatres/multiplexes to re-open from 15th October. pic.twitter.com/zAetxtJDNV

