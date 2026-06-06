Supreme Court News: कर्करोग अधिसूचित आजार नाही; केंद्र सरकारची महत्त्वाची भूमिका, सुप्रीम कोर्टात काय घडलं?

कर्करोग हा संसर्गजन्य रोगांप्रमाणे अनिवार्यपणे अधिसूचित करण्याजोगा आजार नाही. तसेच, त्याला तसे मानलेही जाऊ नये, कारण तो एक असंसर्गजन्य आजार आहे जो एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे पसरत नाही. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात हे स्पष्ट केले. याचिकाकर्ते अनुराग श्रीवास्तव यांनी एका रिट याचिकेवर बजावलेल्या नोटीसला उत्तर म्हणून केंद्र सरकारने एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले..या याचिकेत केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला कर्करोगाचा अधिसूचित रोगांच्या यादीत समावेश करून निगराणी उपाययोजना लागू करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. यावर, मंत्रालयाने उत्तर दिले की, जागतिक आरोग्य संघटना संसर्गजन्य रोगांसाठी स्थापित केलेल्या अनिवार्य अधिसूचनेच्या प्रणालीऐवजी, दीर्घकालीन साथरोगशास्त्रीय निगराणीअंतर्गत कर्करोगाची नोंदणी आणि निगराणी करण्याची शिफारस करते. केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला धोरणात्मक बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करण्याचे आवाहन केले..India Nepal Dispute: भारत-नेपाळ संबंधांमध्ये मोठी हालचाल! बालेन शहा सरकार भारतासमोर ४ अटी ठेवणार; आणखी एक मोठा राजनैतिक डाव .केंद्राने म्हटले की, देशात कर्करोग व्यवस्थापनासाठी अस्तित्वात असलेल्या यंत्रणा वैज्ञानिकदृष्ट्या योग्य आणि घटनात्मकदृष्ट्या सुसंगत आहेत. कर्करोग संसर्गजन्य नाही आणि त्यामुळे सामुदायिक प्रसाराचा कोणताही धोका नाही. प्रतिज्ञापत्रात असे नमूद केले आहे की, संविधानानुसार आरोग्य हा प्रामुख्याने राज्याचा विषय आहे. रोग अधिसूचनेसंबंधीचे निर्णय राज्य सरकारांच्या अधिकारक्षेत्रात येतात. .आजपर्यंत, १७ राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी त्यांच्या सार्वजनिक आरोग्य कायद्यांनुसार किंवा कार्यकारी आदेशांनुसार देखरेखीसाठी कर्करोग अधिसूचित केला आहे. राष्ट्रीय कर्करोग नोंदणी कार्यक्रम (NCRP) आणि संबंधित लोकसंख्या-आधारित आणि रुग्णालय-आधारित कर्करोग नोंदणींच्या माध्यमातून ICMR द्वारे देशव्यापी कर्करोग निगराणी आधीच केली जात आहे..E85 Fuel: केंद्र सरकारकडून सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा! पेट्रोलपेक्षा स्वस्त E85 इंधन लॉन्च; आता किती आणि कशी बचत होणार? .प्रतिज्ञापत्रात, सरकारने असंसर्गजन्य रोगांच्या प्रतिबंध आणि नियंत्रणासाठीचा राष्ट्रीय कार्यक्रम, आयुष्मान भारत PM-JAY, राज्य कर्करोग संस्था आणि तृतीयक कर्करोग उपचार केंद्रे यांसारख्या अनेक चालू असलेल्या उपक्रमांवर प्रकाश टाकला आणि म्हटले की हे कार्यक्रम कर्करोग प्रतिबंध, तपासणी, निदान आणि उपचारांप्रति असलेली सरकारची वचनबद्धता दर्शवतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.