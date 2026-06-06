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Supreme Court News: कर्करोग अधिसूचित आजार नाही; केंद्र सरकारची महत्त्वाची भूमिका, सुप्रीम कोर्टात काय घडलं?

Supreme Court cancer case: याचिकाकर्ते अनुराग श्रीवास्तव यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर बजावण्यात आलेल्या नोटीसला उत्तर म्हणून केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.
Supreme Court cancer case

Supreme Court cancer case

ESakal

Vrushal Karmarkar
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कर्करोग हा संसर्गजन्य रोगांप्रमाणे अनिवार्यपणे अधिसूचित करण्याजोगा आजार नाही. तसेच, त्याला तसे मानलेही जाऊ नये, कारण तो एक असंसर्गजन्य आजार आहे जो एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे पसरत नाही. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात हे स्पष्ट केले. याचिकाकर्ते अनुराग श्रीवास्तव यांनी एका रिट याचिकेवर बजावलेल्या नोटीसला उत्तर म्हणून केंद्र सरकारने एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले.

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