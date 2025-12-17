Insurance Bill: विमा क्षेत्रात मोठी झेप! ‘सबका बिमा सबकी रक्षा’ विधेयक मंजूर; नव्या कायद्याचे परिणाम काय?

संसदेने विमा क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) सध्याच्या ७४ टक्क्यांवरून १०० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे विधेयक मंजूर केले. ज्यामुळे विम्याचा प्रवेश वाढेल. प्रीमियम कमी होईल आणि रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे. लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी, सबका बिमा सबकी रक्षा (विमा कायद्यांमध्ये सुधारणा) विधेयक, २०२५ राज्यसभेने आवाजी मतदानाने मंजूर केले. विधेयकात विरोधी पक्षाने केलेल्या अनेक सुधारणा सभागृहाने नाकारल्या. ज्यामध्ये पुढील छाननीसाठी हा कायदा संसदीय समितीकडे पाठविण्याचा समावेश होता..विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, या सुधारणांमुळे परदेशी कंपन्यांना विमा क्षेत्रात अधिक भांडवल आणता येईल. २०१४ मध्ये पदभार स्वीकारल्यापासून, आमच्या सरकारने विमा क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण सुधारणा आणल्या आहेत, हे ओळखून की खऱ्या राष्ट्रीय विकासासाठी आमच्या लोकांसाठी, व्यवसायांसाठी आणि शेतीसाठी व्यापक कव्हरेज आवश्यक आहे. या क्षेत्राच्या खुल्या होण्यामुळे देशात विम्याचा प्रवेश वाढण्यास मदत झाली आहे आणि "अधिक संधी" आहे..एफडीआय मर्यादा १०० टक्क्यांपर्यंत वाढवल्याने अधिक परदेशी कंपन्यांना भारतात प्रवेश करण्याचा मार्ग मोकळा होईल. कारण अनेक प्रकरणांमध्ये त्यांना विविध कारणांमुळे संयुक्त उपक्रम भागीदार मिळत नाहीत, असे त्या म्हणाल्या. अधिक कंपन्या वाढल्याने स्पर्धा वाढेल आणि प्रीमियम कमी होतील असा विश्वासही मंत्र्यांनी व्यक्त केला. नोकरीच्या आघाडीवर काही सदस्यांच्या चिंता दूर करताना सीतारमण म्हणाल्या की, सुधारणांनंतर रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध होतील..SHANTI Bill: अणुऊर्जा क्षेत्रात ऐतिहासिक सुधारणा! शांती विधेयक लोकसभेत मंजूर; का ठरणार गेमचेंजर?.त्या म्हणाल्या की, कर्मचारी, एजंट आणि सूक्ष्म एजंटची संख्या २०१४-१५ मध्ये ३०.१४ लाख होती, ती २०२४-२५ मध्ये जवळजवळ तिप्पट वाढून ८८.१७ लाख झाली आहे. "एकंदरीत, या सुधारणांमुळे रोजगार निर्मिती, कौशल्य विकास आणि औपचारिक रोजगार आणखी मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे," असे त्या म्हणाल्या. सरकार विधेयक मंजूर करण्याची घाई करत असल्याच्या विरोधकांच्या आरोपांचे मंत्र्यांनी खंडन केले आणि सांगितले की, त्यावर जवळजवळ दोन वर्षे सल्लामसलत झाली..परदेशी विमा कंपन्या नफा परत आणतील या चिंतेचेही सीतारमण यांनी निराकरण केले. त्या म्हणाल्या की, विमा नियामक आयआरडीएआयने सर्व विमा कंपन्यांना किमान सॉल्व्हन्सी रेशो १.५ राखावा लागेल, म्हणजेच मालमत्ता दायित्वांच्या १.५ पट असावी असे सांगितले आहे. तसेच, कंपन्यांना सर्व 'करलेले पण नोंदवलेले नाही' आणि 'करलेले पण पुरेसे नोंदवलेले नाही' अशा दायित्वांसाठी तरतूद करावी लागेल, असे त्या म्हणाल्या..त्यांनी सभागृहाला माहिती दिली की, या दायित्वांची तरतूद केल्यानंतरच नफ्याची गणना केली जाते. हे नियम पॉलिसीधारकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी पुरेसे संरक्षण प्रदान करतात. खाजगी क्षेत्रातील विमा कंपन्या सरकारच्या सर्व जनसुरक्षा योजनांमध्ये आणि पंतप्रधान फसल विमा योजनेत सक्रियपणे सहभागी होत आहेत. पंतप्रधान फसल बिमा योजना १३ खाजगी विमा कंपन्या आणि ५ सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांद्वारे राबविली जात आहे..तसेच, १५ हून अधिक खाजगी विमा कंपन्या PMJJBY आणि PMSBY मध्ये सहभागी होत आहेत. खाजगी क्षेत्रातील विमा कंपन्यांनी या दोन्ही योजनांमध्ये एकत्रितपणे २० कोटींहून अधिक व्यक्तींची नोंदणी केली आहे. या सुधारणांमुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील एलआयसीची वैधानिक मान्यता कमकुवत होईल, या चिंतेचेही सीतारमण यांनी निराकरण केले. आम्ही प्रत्यक्षात एलआयसीला सक्षम बनवत आहोत. एलआयसीला आमच्या नागरिकांचा विश्वास आहे आणि ती अपेक्षांनुसार चांगली कामगिरी करत आहे," असे त्या म्हणाल्या..Railway News: आता तिकीट कन्फर्म होणार की नाही हे 10 तास आधीच समजणार; वेटिंग-RAC प्रवाशांना मोठा दिलासा.२०२४-२५ मध्ये एलआयसीची एकूण व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता (एयूएम) ६.४५ टक्क्यांनी वाढून ५४.५२ लाख कोटी रुपये झाली. विमा कंपनीचे सॉल्व्हन्सी मार्जिन १.९८ वरून २.११ पर्यंत वाढले. सबका बिमा सबकी रक्षा (विमा कायद्यांमध्ये सुधारणा) विधेयक, २०२५, विमा कायदा, १९३८, जीवन विमा महामंडळ कायदा, १९५६ आणि विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण कायदा, १९९९ मध्ये सुधारणा करेल..यामुळे विमा नसलेल्या कंपनीचे विमा कंपनीत विलीनीकरण होण्याचा मार्गही मोकळा होतो. या विधेयकाचा उद्देश विमा क्षेत्राच्या वाढीला आणि विकासाला गती देणे आणि विमाधारकांना चांगले संरक्षण प्रदान करणे हे देखील आहे, असे उद्दिष्ट आणि कारणांच्या विधानानुसार आहे. या विधेयकात पॉलिसीधारकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी पॉलिसीधारकांचे शिक्षण आणि संरक्षण निधी स्थापन करण्याची तरतूद आहे..Election Law: नामांकन वादांना पूर्णविराम? निवडणूक कायद्यात बदलांना मंजुरी; महापालिका निवडणुकीआधी महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय!.या सुधारणांमुळे विमा कंपन्या, मध्यस्थ आणि इतर भागधारकांसाठी व्यवसाय करण्याची सोय सुधारेल, नियमन करण्यात पारदर्शकता येईल आणि या क्षेत्रातील नियामक देखरेख वाढेल. अध्यक्ष आणि इतर पूर्णवेळ सदस्यांच्या पदाच्या कालावधीबाबत, विधेयकात पाच वर्षांचा कालावधी किंवा त्यांचे वय ६५ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत, जे आधी असेल तोपर्यंतची तरतूद आहे, असे त्यात म्हटले आहे. सध्या, पूर्णवेळ सदस्यांसाठी कमाल वयोमर्यादा ६२ वर्षे आहे, तर अध्यक्षांसाठी ती ६५ वर्षे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 