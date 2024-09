देश

Farmer ID Card: शेतकऱ्यांसाठीचे आधार कार्ड नेमकं कसं असेल? मोदी सरकारच्या योजनेमधून मिळणार 'हे' खास फायदे

How to Register For Farmer ID Card: सध्या शेतकऱ्यांना कोणत्याही कृषी योजनेसाठी अर्ज करण्यापूर्वी प्रत्येक वेळी पडताळणी करावी लागते. यात केवळ खर्चच नाही तर काहींना त्रासालाही सामोरे जावे लागते.