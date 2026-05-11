Multi Lane Free Flow: टोल प्लाझावरील गर्दी संपणार! 120 च्या वेगात गाड्या धावणार, टॅक्स आपोआप कटणार, सरकार 'ही' नवी प्रणाली लागू करणार

देशभरातील लोकांना लवकरच टोल प्लाझावरील लांबच लांब रांगा आणि अडथळ्यांच्या व्यवस्थेपासून दिलासा मिळणार आहे. केंद्र सरकार राष्ट्रीय महामार्गांवर एक नवीन 'मल्टी-लेन फ्री-फ्लो' (MLFF) टोल प्रणाली लागू करत आहे. ज्यामुळे वाहनांना न थांबता पुढे जाण्याची परवानगी मिळेल. टोल कर आपोआप कापला जाईल. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी संसदेत या नवीन प्रणालीची घोषणा केली..सध्या एनएचएआयद्वारे व्यवस्थापित, देशभरातील राष्ट्रीय महामार्गांवर १,०८७ हून अधिक टोल प्लाझा कार्यरत आहेत. हे जाळे १.५ लाख किलोमीटरहून अधिक लांबीच्या महामार्गांना व्यापते. राजस्थानमध्ये सर्वाधिक १५६ टोल प्लाझा आहेत. त्याखालोखाल उत्तर प्रदेशात ९७, मध्य प्रदेशात ९० आणि महाराष्ट्रात ८९ टोल प्लाझा आहेत. नवीन तंत्रज्ञानांतर्गत, २०२६ पर्यंत सरकार सर्व टोल प्लाझांवर एआय-आधारित प्रणाली लागू करत आहे. .Pedha City: भारताची 'पेढा राजधानी' कोणती ? जोडला आहे शेकडो वर्षांचा इतिहास ; केवळ चवच नाही तर ही आहे एक परंपरा!.ज्यामुळे वाहनांना ताशी ८० किमी वेगापर्यंत न थांबता जाण्याची परवानगी मिळेल. नवीन एमएलएफएफ प्रणाली पूर्णपणे तंत्रज्ञानावर आधारित असेल. यामध्ये आरएफआयडी-आधारित फास्टॅग आणि एआय-सक्षम एएनपीआर कॅमेऱ्यांचा वापर केला जाईल. महामार्गाच्या लेनवर बसवलेली गँट्री प्रणाली वाहनाची नंबर प्लेट आणि फास्टॅग स्कॅन करेल. .त्यानंतर काही सेकंदातच वाहन मालकाच्या खात्यातून टोल कर आपोआप कापला जाईल. या प्रक्रियेमुळे वाहनाला थांबण्याची किंवा वेग कमी करण्याची गरज भासणार नाही. सरकारचा दावा आहे की, हे नवीन तंत्रज्ञान टोल प्लाझावरील गर्दी दूर करेल, प्रवाशांचा वेळ वाचवेल आणि इंधनाचा वापर कमी करेल. शिवाय, यामुळे महामार्गांवरील वाहतूक कोंडी कमी होईल आणि टोल वसुली अधिक पारदर्शक व अचूक होईल. .ही नवीन प्रणाली ताशी ८० किलोमीटर वेगापर्यंत प्रवास करणाऱ्या वाहनांना न थांबता टोल प्लाझा ओलांडण्याची परवानगी देण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. ही नवीन प्रणाली गुजरातच्या चोर्यासी टोल प्लाझा येथे देशव्यापी स्तरावर राबवली जात आहे, ज्याला देशातील पहिला अडथळामुक्त टोल प्लाझा म्हणून विकसित केले जात आहे. .Yogi Adityanath Visit: योगी आदित्यनाथ आपल्या मूळ गावी! गुरु गोरखनाथांना वंदन आणि ओपन एअर जिमचे उद्घाटन; CM धामींसोबत केला व्यायाम!.याव्यतिरिक्त, हरियाणातील घराऊंडा टोल प्लाझा येथे राष्ट्रीय महामार्ग ४४ वर बहु-पदरी, मुक्त-प्रवाह आधारित टोल प्रणाली लागू करण्यासाठी आयसीआयसीआय बँकेसोबत एक करार करण्यात आला आहे. एनएचएआय चालू आर्थिक वर्षात अंदाजे २५ राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क चौक्यांवर बहु-पदरी, मुक्त-प्रवाह आधारित टोल प्रणाली लागू करण्याची योजना आखत आहे. सरकारचा विश्वास आहे की, हे तंत्रज्ञान राष्ट्रीय महामार्गावरील प्रवासात क्रांती घडवून आणेल आणि टोल प्रणालीला अधिक आधुनिक व वेगवान बनवेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.