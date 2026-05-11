Multi Lane Free Flow: टोल प्लाझावरील गर्दी संपणार! 120 च्या वेगात गाड्या धावणार, टॅक्स आपोआप कटणार, सरकार 'ही' नवी प्रणाली लागू करणार

Multi Lane Free Flow News: केंद्र सरकार राष्ट्रीय महामार्गांवर मल्टी-लेन फ्री-फ्लो टोल प्रणाली लागू करत आहे. ज्यामुळे टोल प्लाझावर थांबण्याची गरज दूर होईल.
Vrushal Karmarkar
Updated on

देशभरातील लोकांना लवकरच टोल प्लाझावरील लांबच लांब रांगा आणि अडथळ्यांच्या व्यवस्थेपासून दिलासा मिळणार आहे. केंद्र सरकार राष्ट्रीय महामार्गांवर एक नवीन 'मल्टी-लेन फ्री-फ्लो' (MLFF) टोल प्रणाली लागू करत आहे. ज्यामुळे वाहनांना न थांबता पुढे जाण्याची परवानगी मिळेल. टोल कर आपोआप कापला जाईल. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी संसदेत या नवीन प्रणालीची घोषणा केली.

