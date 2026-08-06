SC-ST-OBC आरक्षणात नवा उप-कोटा? सर्वोच्च न्यायालयात केंद्राने मांडली भूमिका, आय आधारित उप-कोट्याला विरोध

केंद्र सरकारने अनुसूचित जाती/जमाती/इतर मागासवर्गीय प्रवर्गात उत्पन्नावर आधारित उप-आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेला विरोध केला. केंद्र सरकारने असा युक्तिवाद केला की, आरक्षण केवळ आर्थिक स्थितीवर आधारित असू शकत नाही. अनुसूचित जाती/जमाती आणि इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील आरक्षण हे केवळ आर्थिक स्थितीवर नव्हे, तर ऐतिहासिक आणि सामाजिक मागासलेपणावर आधारित आहे..सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागामार्फत दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, केंद्राने असा युक्तिवाद केला की, याचिकेत आरक्षणावर धोरण तयार करण्यासाठी न्यायालयीन निर्देशांची मागणी करण्यात आली आहे, जे कार्यकारी मंडळाच्या अखत्यारीत येते आणि मँडमसच्या रिटद्वारे ते अनिवार्य केले जाऊ शकत नाही. उत्तर प्रदेशातील रहिवासी रामाशंकर प्रजापती आणि यमुना प्रसाद यांनी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय आरक्षणांतर्गत आर्थिक स्थितीच्या आधारावर प्राधान्य मिळावे, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली आहे..Liquor Flavour Row: फ्लेवर वाद चिघळला! FSSAI च्या नोटिसांना दारू कंपन्यांचे हायकोर्टात आव्हान; नियमांवरून नवा संघर्ष.केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला कळवले आहे की, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागास वर्ग आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या आरक्षणांतर्गत उत्पन्नावर आधारित प्राधान्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेला त्यांचा तीव्र विरोध आहे. सरकारचा असा युक्तिवाद आहे की आरक्षणाच्या लाभांमधून 'क्रिमी लेयर'ला वगळण्याचे तत्त्व अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांना लागू होत नाही..सरकारने स्पष्ट केले आहे की आरक्षण यादीत बदल करणे हे पूर्णपणे संसदेच्या अधिकारात आहे. अनुच्छेद ३४१ आणि ३४२ नुसार, केवळ संसदच अनुसूचित जाती/जमातींच्या यादीत दुरुस्ती करू शकते, न्यायालये नाही. त्याचप्रमाणे, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांच्या (ओबीसी/एसईबीसी) केंद्रीय सूचीमध्ये कोणतीही दुरुस्ती किंवा कोणत्याही गटाला वगळणे हे केवळ संसदेने पारित केलेल्या कायद्याद्वारेच केले जाऊ शकते..CJP Committee: अभिजीत दीपकेंचा मोठा निर्णय! राष्ट्रीय कार्यकारिणी जाहीर; १३ नेत्यांवर महत्त्वाची जबाबदारी, कुणाला कोणतं पद मिळालं?.राज्य सरकारे, न्यायालये किंवा न्यायाधिकरणांना या याद्यांमध्ये फेरफार, दुरुस्ती किंवा बदल करण्याचा अधिकार नाही. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश त्यांच्या स्वतःच्या मागासलेल्या वर्गांच्या याद्या ठेवू शकतात. केंद्र सरकारने असेही प्रतिपादन केले आहे की, धोरण तयार करण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशाची याचिकाकर्त्याची विनंती न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राबाहेरची आहे. धोरणनिर्मिती हे कायदेमंडळ आणि कार्यकारी मंडळाचे कार्यक्षेत्र आहे, असे सरकारचे मत आहे. या आधारावर, सरकारने मोठ्या दंडासह याचिका फेटाळण्याची मागणी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.