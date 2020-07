चॅलेंज! दबा धरून बसलेला सिंह शोधा बरं...

नवी दिल्लीः सोशल मीडियावर एक छायाचित्र व्हायरल होत असून, त्यामध्ये शिकारीसाठी दबा धरून बसलेल्या सिंहाला अनेकजण शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. छायाचित्र व्हायरल करताना अनेकजण चॅलेंज देत आहेत तर चॅलेंज स्विकारून काही जण सिंहाला शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

न्यू मेक्सिको, न्यू मेक्सिकोमधील रिओ मोरा नॅशनल वाइल्डलाइफ रिफ्यूजने हे छायाचित्र व्हायरल केले आहे. या चित्रात हरीण गवत खाताना दिसत असून, हरणाची शिकार करण्यासाठी सिंह झाडांमाध्ये लपून बसला आहे. पण, सिंह अगदी सहज दिसत नाही.

Can you spot the cougar? pic.twitter.com/RAqWUion1x

— Nature is Metal (@NaturelsMetal) July 9, 2020