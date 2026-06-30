Ayodhya Ram Mandir Donation Scam: "होय, माझी चूक झाली..." चंपत राय यांचा राम मंदिर देणगी चोरी प्रकरणात मोठा खुलासा

Ram Mandir chanda chori news: अयोध्येतील राम मंदिर चोरीचं प्रकरण सध्या चर्चेत आहे. याच प्रकरणात ट्रस्टचे सरचिटणीस चंपत राय यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. आता त्यांनी एक मोठा खुलासा केला आहे. पोलिस चौकशीदरम्यान त्यांनी अने दावे केल्याची माहिती आहे. विशेष म्हणजे, ट्रस्टला जूनच्या पहिल्या आठवड्यातच देणगी चोरीला जात असल्याची माहिती मिळाली होती, असे त्यांनी पोलिसांना सांगितले..चंपत राय यांनी पोलिसांना दिलेल्या जबाबात म्हटलं की, मी स्वतः एसआयटीकडे तक्रार दिली होती आणि त्याच आधारावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. परंतु, तक्रार दाखल करण्यात माझ्याकडून उशीर झाला, ही माझी चूक आहे. आम्ही आमच्या पातळीवर अंतर्गत तपास करत राहिलो. याशिवाय ५ जून रोजी जेव्हा ट्रस्टचे लोक आरोपी अविनाश शुक्ला याच्या घरी गेले होते आणि तिथून कॅश जप्त करण्यात आली होती, त्यावेळचे फुटेज आणि माहिती ट्रस्टला आधीच मिळाली होती, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..FDA Action: तुकाराम मुंढेंचा दणका! मुंबईतील उपाहारगृहे, हॉटेलचे परवाने रद्द, १९ जण अटकेत; एफडीएची मोठी कारवाई .या चौकशीदरम्यान चंपत राय यांनी अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांवर मौन बाळगल्याचे समजते. सध्या पोलीस चंपत राय, गोपाल राय आणि अनिल मिश्रा यांच्यासह ट्रस्टच्या अनेक सदस्यांची आर्थिक माहिती गोळा करत असून त्यांच्या बँक खात्यांची आणि मालमत्तेची चौकशी केली जात आहे.चंपत राय हे पोलिसांच्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकले नाहीत. या प्रकरणात पोलिसांनी आतापर्यंत ट्रस्टशी संबंधित पदाधिकारी, कर्मचारी आणि अन्य संशयितांसह सुमारे ७० लोकांना नोटिसा बजावल्या आहेत, अशी सूत्रांची माहिती आहे. तपास यंत्रणा सध्या मंदिरात येणारे दान, त्याचे व्यवस्थापन, देखरेख प्रणाली, कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती आणि बँकिंग प्रक्रिया यांची कसून चौकशी करत आहे..ITI Student Success Story : ITI प्लंबर ते थेट स्पेनमधील मल्टिनॅशनल कंपनी! कोकणातील सुजित जाधवची परदेशात भरारी; महिन्याला कमावणार 'एवढे' लाख.चंपत राय यांना प्रशासकीय निर्णय, कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी आणि तक्रारींचे निवारण या संदर्भातील प्रश्न विचारण्यात आले होते. दरम्यान, या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची तुरुंगात चौकशी करण्यासाठी पोलिसांनी न्यायालयात अर्ज सादर केला असून परवानगी मिळताच ही चौकशी सुरू होणार आहे. आरोपींच्या घरांवर टाकलेल्या छाप्यात पोलिसांनी आतापर्यंत सुमारे ८० लाख रुपयांची रोकड जप्त केल्याची माहिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.