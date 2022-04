विवाहबाह्य संबंध असल्याने पतीने केली पत्नीची हत्या

By

पत्नीचे विवाहबाह्य संबंध असल्याचे लक्षात आल्यानंतर पतीनेच पत्नीची हत्या केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. हत्या केल्यानंतर तिचा मृतदेह मोरिंडाजवळील (Morinda) कालव्यात फेकला. चरणजीत सिंग असे आरोपीचे नाव आहे. तर मृत महिलेचे नाव रूबी पांडे आहे. (After realizing extramarital affair of wife, husband killed her)

रूबी पांडे ही चंदीगडची राहणारी असून ती 9 मार्च रोजी बेपत्ता झाली होती. ती पती चरणजीत आणि एका वर्षाच्या मुलासोबत इको फ्लोर्स 1 सोसायटी खरर येथे भाड्याच्या घरात रहायची. रुबी बेपत्ता झाल्यानंतर तिच्या बहिणीने नुकतीच तक्रार दाखल केली होती, त्यानंतर तिचा पती चरणजीतला चौकशीसाठी बोलावण्यात आले. या नंतर चौकशी दरम्यान चरणजीतने आपल्या पत्नीची हत्या केल्याची कबुली धक्कादायक कबूली दिली. लुधियानास्थित एका महिलेसोबतचे प्रेमसंबंध कळल्यामुळे आपण तीची हत्या केल्याचे चरणजीत सांगितले.

9 मार्चला रुबीचा चरणजीतसोबत वाद झाला होता. या दरम्यान त्याने रागाच्या भरात तिची हत्या केली. त्यानंतर ही घटना लपविण्यासाठी त्याने मोरिंदा येथे जाऊन तिचा मृतदेह खंत मानपूर कालव्यात फेकून दिल्याचे पोलिस तपासात समोर आले. या प्रकरणाची पोलिस चौकशी करत आहे. आरोपीला गुरुवारी मोहाली कोर्टात हजर करण्यात आले आणि तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली.