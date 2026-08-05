Chandipura Virus : गुजरातमध्ये २२ मुलांचा मृत्यू , आधी ताप अन् मग बेशुद्ध... चंडीपुरा व्हायरसची काय आहेत लक्षणे?

Gujarat Chandipura Virus Outbreak Latest Updates : गुजरातमध्ये चंडीपुरा नावाच्या आजाराने चिंताजनक परिस्थिती निर्माण केली आहे. पावसाळ्यात गुजरातमध्ये चंडीपुरा विषाणूच्या संसर्गामुळे किमान २२ मुलांचा मृत्यू झाला आहे. मुलांमध्ये पसरणाऱ्या या दुर्मिळ पण जीवघेण्या विषाणूजन्य आजाराबाबत यामुळे चिंता वाढली आहे. गुजरातचे आरोग्यमंत्री प्रफुल पानशेरिया यांनी सांगितले की, ज्या १८४ रुग्णांच्या (संशयित रुग्णांसह) रक्ताचे नमुने तपासले गेले, त्यापैकी ३५ जणांना चंडीपुरा विषाणूची लागण झाल्याचे आढळून आले. .चंडीपुरा विषाणूच्या रुग्णांमध्ये वाढ झाल्यामुळे, गुजरात आरोग्य विभागाने बाधित क्षेत्रांमध्ये देखरेख, चाचणी आणि निरीक्षणाची मोहीम तीव्र केली आहे, जेणेकरून संशयित संसर्ग लवकर ओळखता येईल आणि त्याचा प्रसार रोखता येईल. हा विषाणू थेट मुलांच्या मेंदूवर हल्ला करतो, ज्यामुळे मृत्यूदर खूप जास्त असतो; तरीही, वेळेवर उपचार केल्यास मुलाचा जीव वाचू शकतो. चला तर मग, या विषाणूविषयीची सर्व माहिती जाणून घेऊया..Nagpur : नागपुरात मेंदूज्वर सदृश्य आजाराचा धोका, आतापर्यंत १० बालकांचा मृत्यू.या विषाणूची पहिली नोंद १९६५ मध्ये नागपूर जिल्ह्यातील चंडीपुरा गावात झाली होती आणि त्यानंतरच या आजाराला 'चंडीपुरा' असे नाव देण्यात आले. त्यावेळी रुग्णामध्ये डेंग्यूसारखी लक्षणे दिसून आली होती. २००३ पर्यंत, याला एक सामान्य विषाणू मानले जात असे ज्यापासून सामान्य जनतेला फारसा धोका नव्हता. मात्र, २००३ मध्ये आंध्र प्रदेशात या आजाराचे मोठ्या संख्येने रुग्ण आढळले. .त्यावेळी चंडीपुरा विषाणूमुळे १८३ मुलांचा मृत्यू झाला होता. २००४ मध्ये गुजरातमध्ये या विषाणूमुळे १८ मुलांचा बळी गेला, तर २००५ मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये ४९ मुलांचा मृत्यू झाला. २०२४ मध्ये गुजरातमध्ये हा आजार पुन्हा उद्भवला आणि त्यात ८२ मुलांचा मृत्यू झाला. १९६५ पासून महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, ओडिशा आणि बिहार या राज्यांमध्ये हा आजार दिसून आला आहे. सध्या गुजरातमध्ये २२ मुलांचा मृत्यू झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.