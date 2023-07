नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशातील शहरांची नाव बदलण्यासाठी ओळखले जाणारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी विरोधकांच्या INDIA या आघाडीवरुन टीका केली आहे. नाव बदलल्यानं तुमचा खेळ बदणार नाही, अशा शब्दांत त्यांनी कोटी केली आहे.

पण त्यांची ही कोटीच त्यांच्यावर उलटल्याचं चित्र आहे. कारण त्यांच्या ट्विटवर नेटकऱ्यांच्या कमेंट्सचा पाऊस पडला आहे. यामध्ये त्यांनी योगींना अनेक सवाल विचारले आहेत. (Changing your name will not change your game says Yogi Adityanath on opposition front INDIA)

योगींनी काय केलयं ट्विट?

भाजपविरोधी पक्षांनी INDIA नावाची आघाडी तयार केली आहे. यावरुन देशभरात आजचा दिवस चांगलाच गाजला. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापासून याला सुरुवात झाली. कारण सकाळी त्यांनी या आघाडीच्या नावावर टीका करताना त्याची तुलना थेट 'ईस्ट इंडिया कंपनी', इंडियन मुजाहिद्दीन अशा संघटनांशी केली.

त्यानंतर भाजपच्या इतर नेत्यांनीही पंतप्रधानांचा कित्ता गिरवला आणि INDIAवर टीकास्त्र सोडायला सुरुवात केली. यामध्ये उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी रात्री ८.३० वाजण्याच्या सुमारास ट्विट केलं. या ट्विटमध्ये ते म्हणतात, तुमचं नाव बदलल्यानं तुमचा खेळ बदलणार नाही. हा INDIA विरुद्ध I.N.D.I.A आहे.

नेटकऱ्यांनी विचारले सवाल

योगींच्या या ट्विटनंतर नेटकऱ्यांना त्यांनाच ट्रोल केलं. अनेकांनी तर त्यांना असे प्रश्न विचारले ज्यामुळं ट्विट करुन आपण चूक केली की काय असंही त्यांना वाटू शकतं. नेटकरी योगींना म्हणतात,